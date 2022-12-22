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Haberler Dünya Son dakika: Rus lider Putin'den kritik 'Patriot' açıklaması
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Son dakika haberi Rus lider Putin'den kritik 'Patriot' açıklaması

ABD'nin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi desteği sağlayacağını açıklamasının ardından konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, bu desteğin 'sadece savaşı uzatmaya yarayacağını' söyledi. Putin, Patriot sistemlerinin 'oldukça eski' olduğunu savundu.

Son dakika: Rus lider Putin'den kritik 'Patriot' açıklaması
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Ukrayna lideri Zelenskiy'nin ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaretin yankıları sürüyor.

Başkan Biden'ın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri transferi yapılacağını açıklamasının ardından bugün gazetecilere demeç veren Rus lider Putin, Patriot sisteminin 'eski' olduğunu söyledi.

Putin, ABD'nin Ukrayna'ya yapacağı Patriot hava savunma sistemi desteğinin çatışmanın uzamasına neden olacağını söylerken Batı dünyasını da eleştirdi. Başkan Putin, Batılı ülkelerin Rus petrol ve gazına tavan fiyat uygulamasını "sömürgeciliğin devamı" olarak tanımlayarak "Hırsızlığa ve çalmaya alışmışlar" dedi.

Putin şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı Patriot hava savunma sistemi, Rusya'nın karşı koyabileceği oldukça eski bir silah sistemi. Bizim S-300 sistemimiz gibi çalışmıyor. Tabii ki bu hamleyi dikkate alacağız ancak her zaman bir panzehir bulunur"

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşın sona ermesini istediğini belirten Putin, "Amacımız askeri çatışma çarkını döndürmek değil, tam tersine bu savaşı bitirmek. Bunun için çabalıyoruz ve çabalamaya devam edeceğiz. Ne kadar erken olursa o kadar iyi elbette." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AP

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