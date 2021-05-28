Trabzonspor, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Baker, Marlon ve Afobe'yle yollarını ayırdığını açıkladı. Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle: "2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmeleri sona eren profesyonel futbolcularımız Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe’ye kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

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