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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Türk Escobar' lakaplı uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya hayatını kaybetti. | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Urfi Çetinkaya hayatını kaybetti!

        'Türk Escobar' lakaplı uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya, tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti. Çetinkaya, 2023 yılında tutuklanmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 13:17 Güncelleme: 20.09.2024 - 13:35
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        'Türk Escobar' lakaplı Urfi Çetinkaya öldü!
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        Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu tutulan, 'Türk Escobar' olarak bilinen organize suç örgütü liderliği Urfi Çetinkaya, tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti.

        Uzun yıllardır uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olarak aranan ve son olarak 2023'te tutuklanan Çetinkaya, uyuşturucu ticaretine liderlik ettiği suç örgütü nedeniyle 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Çetinkaya’nın liderlik ettiği suç örgütüne yönelik 2024'te birçok ilde düzenlenen "Kafes-44" operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda, örgütün Almanya, İspanya ve diğer ülkelerle bağlantılı olduğu ve 37 ton uyuşturucu ticareti gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

        Ayrıca, soruşturma kapsamında suç örgütüne ait çok sayıda mal varlığına el konulmuştu.

        Trabzon’un Maçka ilçesinde 1958’de doğan Türk Escobar lakaplı Urfi Çetinkaya, 1980 darbesi sonrası suç dünyasına adım atan isimlerden biri oldu. Darbe sonrası arananlar listesine giren Çetinkaya, hayatının geri kalanını suçla iç içe geçirdi.

        1989’da Silivri'deki bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda 3 kilo morfinle yakalanarak tutuklanan Çetinkaya, 6 ay sonra tahliye edildi. 2000 yılında "Matador" operasyonuyla tekrar yakalandı, cezaevine kondu ancak 2003'te serbest bırakıldı.

        2012'de sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Çetinkaya, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken vurulmuş ve tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu.

        24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla kırmızı bültenle aranan Çetinkaya, 12 Nisan 2023’te İstanbul’da yakalanarak tutuklandı.

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