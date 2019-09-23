Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle perşembe günü Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Ancak davadan çok Anadolu Adliyesi'nde görevli bir hakimle fotoğraf çekilmesi gündeme oturdu. Peki o gün mahkemede neler yaşandı? Olay nasıl bu noktaya geldi?

DURUŞMA ÖNCESİ NELER OLDU?

Duruşma 19 Eylül Perşembe sabahı saat 10.30'da başladı. Duruşmaya Kıvanç Tatlıtuğ avukatı ile birlikte geldi. Duruşma başlamadan önce güvenlik görevlileri Kıvanç Tatlıtuğ'u çağırdı. Bu sırada mahkeme hakimi duruşma salonunda değildi. Güvenlik görevlilerinin çağırması üzerine Tatlıtuğ, mahkeme salonunun içinde bulunan nezaretlerin olduğu bölüme gitti. Mahkeme hakimi o sırada geldi, sanığın nerede olduğunu sordu. Güvenlik görevlileri ise Tatlıtuğ'un 12. Asliye Ceza Mahkemesi hakimiyle bir görüşme yaptığını bildirdi. Kısa süre sonra Tatlıtuğ duruşma salonuna geldi. Yargılamayı yapan hakim ise durumu hoş karşılamadı.

MAHKEME HAKİMİNDEN FOTOĞRAF UYARISI

Yargılama 11.15 sıralarında bitti. Yargılamayı yapan 13. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi karşı tarafın avukatına duruşma esnasında fotoğraf çekip çekmediğini sordu. "Hayır" yanıtını almasına rağmen yine de güvenlik görevlileri tarafından telefonun kontrol edilmesini ve varsa Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğraflarının silinmesini istedi. Güvenlik görevlileri avukatın cep telefonunu inceledi. Ardından hakim, basın mensuplarına fotoğraf çekip çekmediğini sordu. Ve bu durumun mahkeme salonunda yasak olduğu uyarısını yaptı.

FOTOĞRAF ÇEKİMİ BAŞLADI

Kıvanç Tatlıtuğ duruşmadan çıkacağı sırada güvenlik görevlileri, "Kıvanç Bey, hakime hanım fotoğraf çekimi için bekliyor" dedi. Tatlıtuğ, avukatları ve güvenlik eşliğinde arka koridordan Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi salonuna girdi. İşte o anlarda fotoğraf çekilmeye başlandı. Mahkeme kalemi personeli de dahil olmak üzere hemen herkes ünlü oyuncu ile fotoğraf çektirdi. Ve mahkeme hakimi S.Ş.U. da. Hakim, fotoğraf çektirme işini kendi duruşmalarına ara verdiği sırada gerçekleştirdi. Kürsüde Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "perşembenin sürprizi" diye paylaşması büyük tepki topladı. HSK da inceleme başlattı.

"KÜRSÜDEYKEN OLMAZ, HOŞGÖRÜLMEZ"

Peki emekli hakimler meslektaşlarının yaptığı bu davranışı nasıl karşıladı? Emekli Mahkeme Başkanı Mustafa Bağarkası, yaşanan durumun hoş olmadığını belirterek, "Çok tasvip ettiğimiz bir yöntem değil. Mesleğin etik değerleriyle bağdaşır bir durum değil. Davanın hakimi için zaten uygun bir şey değil. Ama her durumda bir hakimin meslek etiği ile bağdaşır bir durum değil. Bir sanatçıyı kürsüde, cübbesiyle. Özel bir ortamda, belki dışarıda harici bir dostluğu vardır orada bir şey paylaşabilir. Özel hayata saygı çerçevesinde o tabi kınanabilecek bir davranış değil ama kürsüdeyken olmaz. ‘Bir fotoğraf çekilebilir miyiz' demiş. Genç arkadaşlar tabi bunu bir heyecanla falan yapmış olabilir. Hatıra olarak kendisine saklama arzusu da olabilir ama her durumda bunu sosyal ortamda paylaşması hiç hoş görülebilir bir şey değil. Kesinlikle meslek etiği ile uygun olduğunu düşünmüyorum. Genç arkadaşlar. Bunun bu kadar aşırı linç boyutuna da varması doğru bir şey değil. Ama meslek etiğine de uygun değil. Kurul da oranlı bir disiplin soruşturması yapar ama linç boyutuna varması hoş değil. Gençliğinden kaynaklı bir şey olduğunu düşünüyorum. HSK'nın soruşturması da normal. Kamuoyunda gündeme gelmiş bir şey" diye konuştu.

"HAKİME HANIM KIVANÇ TATLITUĞ'A HAYRAN OLABİLİR,

KEŞKE ADLİYE DIŞINDA CÜBBESİZ FOTOĞRAF VERSEYDİ"

Emekli Başsavcı Durmuş Yargı ise, "Eğer hakime hanım Kıvanç Tatlıtuğ'un davasına bakan bir hakime hanım olsa idi hakikaten hukuk bağımsızlığı, tarafsızlığı açısından çok şık bir olay olmazdı. Şimdi de şık değil. Hakime hanım Kıvanç Tatlıtuğ'a hayran olabilir. Çok beğendiği bir sanatkar olabilir. Bu onunla adliye dışında, cübbesi olmadan bir resim çektirmesinde, fotoğraf vermesinde hiçbir sakınca yoktu. Ama adliyede, kürsüde, cübbesiyle böyle bir fotoğraf vermesi, onu da sosyal medyada yayınlaması bana göre şık bir şey olmadı. Çünkü yargı mensuplarının biraz daha dikkatli olması lazım. Ama bu tabi ki davaya bakan bir hakim değil. O yönden çok fazla büyütülmesi gerektiği inancında değilim. Eğer davaya bakan hakim olsaydı çok konuşulacak bir olay olurdu. Ama yine de şık bir olay değil. Yargının ağırbaşlılığına yakışır bir davranış olarak değerlendirmedim. Keşke hakime hanım, mutlaka muhterem bir meslektaşımızdır, keşke adliye dışında cübbesi olmadan bir fotoğraf verseydi emin olun ne hakimliği ne de fotoğraf gündeme gelirdi. Zaten HSK da bir soruşturma başlatmıştır. Şahsi kanaatim disiplin cezası verilmesini dahi gerektiren bir durum değil. Eğer davaya bakan hakim olsaydı gerektirirdi. Daha çok dikkatli olması açısından bir uyarı olabilir diye düşünüyorum" dedi.

"TECRÜBESİZLİKTEN KAYNAKLANDI"

Yargının sorunlarına da değinen Yargı, sözlerini bu cümlelerle devam ettirdi:

"Yargının tek bu sorunları mı var? İstanbul adliyelerinde, büyük adliyelerde kürsülerde 25-26 yaşlarında hakimler var. Birinci sınıfa ayrılmadan böyle birinci bölgelere hakim-savcı gelmesi çok zordu. Tabi ki bu meslekte, çok iyi bir hakim-savcı olacaklardır. Ama tecrübe çok önemli. Bunları da göz önüne almak lazım. Bana gore tecrübesizlikten kaynaklanan bir davranış diye nitelendiriyorum."

"HOŞ DEĞİL, BU HATAYA DÜŞMEMESİ LAZIM, İYİ NİYETLE YAPTIĞI BELLİ"

Eski Yargıtay Tetkik Hakimi ve savcılık yapan Çetin Kezer de, "Öncelikle çok çok üzülmüştüm. Hakime hanımın yaptığı bu Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte resim çektirmesi beni cidden bir meslektaş olarak çok üzmüştü. Ama basına akseden yargılama yapan hakim diyeydi. Daha sonra o düzeltildi. Onun için üzüntüm bir nebze azaldı. Ama ne olursa olsun bir makamda, dışardan bir kişiyle, bu yıldız olur veya dışardan bir vatandaş olur bu hiç önemli değil çektirmesi hoş değil. Ben bunu hakime hanımın tecrübesizliğine veriyorum. Siciline baktım. O kadar da tecrübesiz değil. Tamam genç olabilir yine de 196 bin bir sicili var. Yani ilk hakim olanların sicili yanılmıyorsam 250 bin civarında. Hakime hanım 3-4 yıllık bir hakim. Bu hataya düşmemesi lazım. Ama bir zaafına mı gelmiş veya öyle bir hata yapmış bana göre. Olay şu, zaten adalet biliyorsunuz, görüyorsunuz, güven sıfıra doğru iniyor. Bu görüntüler, bir de bunu yayınlıyor. İyi niyetle yaptığı belli. Ancak yine de büyük hata diye düşünüyorum. HSK'nın da soruşturma açması gayet doğal. Yapılmaması gereken bir davranış. Ama oldu bir kere" dedi.

HAKİM MAZERET İZNİNE AYRILDI

Bugüne baktığımızda ise fotoğraftaki mahkeme hakimi S.Ş.U. mazeret izni alarak görev yaptığı Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gelmedi. S.Ş.U.'nun bugün bakması gereken talimat duruşmaları için de başka hakimin görevlendirildiği öğrenildi. Hakim S.Ş.U.'nun, yaklaşık 20 gün önce bu mahkemedeki görevine başladığı kaydedildi.