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HaberlerGündemSON DAKİKA! Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme

Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme

HABERTURK.COM

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK),ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek, sosyal medyadan paylaşan kadın hakim hakkında inceleme başlattı. Kıvanç Tatlıtuğ ise fotoğraftaki hakimin kendi davasına bakan hakim olmadığını söyledi

Kıvanç Tatlıtuğ

Kıvanç Tatlıtuğ’un, “vergi usül kanununa muhalefet” suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava geçen Perşembe Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya katılan Tatlıtuğ savunmasında, “Yargılanmamın sebebi olan faturaların sahte olması söz konusu olsaydı ben çok yüksek meblağlarla ödeme yapmazdım. Mali müşavirliğimi yapan şahsın bana sahte faturalar verdiğini bilmiyordum” diyerek beraatini istedi.

HAKİM FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre dava günü bir kadın hakim Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirdi. Hakim, söz konusu fotoğrafı “Perşembe’nin sürprizi” notuyla paylaştı.

HSK İNCELEME BAŞLATTI

Bu fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Fotoğraftaki hakimin, Tatlıtuğ’un davasına bakan hakim olduğu öne sürüldü. Sosyal medyada tepkileri artması üzerine Hakimler Savcılar Kurulu olayla ilgili inceleme başlattı. HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bir Hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medya da yayımlanması akabinde HSK re’sen inceleme başlatmış olup, Pazartesi itibariyle konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir. Saygı ile duyurulur“ ifadelerini kullandı.

KIVANÇ TATLITUĞ'DAN AÇIKLAMA

Tatlıtuğ sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında fotoğraftaki hakimin kendi davasına bakan hakim olmadığına iddia etti. Tatlıtuğ mesajında; “Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim” ifadelerini kullandı.

 

 

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