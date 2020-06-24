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Son dakika haberi! AK Parti'den CHP ve İYİ Parti'ye 'baro' ziyareti! Flaş açıklama!

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP ve İYİ Partiye yapılan 'baro' ziyaretleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özkan yaptığı açıklamada, "Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla bütün talepleri almayı ve optimum noktada buluşturmaya gayret ettik. Meclis'te grubu bulunan diğer siyasi partilere ziyarette bulunduk. Özellikle bugün yaptığımız ziyaretlerde diğer siyasi partilerin barolarla ve avukatlık kanunu ile ilgili görüş ve düşüncelerini aldık" ifadelerini kullandı

son dakika
HABERTURK.COM

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP ve İYİ Partiye yapılan ziyaretlerle ilgili şunları söyledi:"Yaptığımız çalışmanın nihai olmadığından bahisle genel olarak değerlendirme yaptık. Onların teklif ve değerlendirmelerini not aldık. Önümüzdeki günlerde bizlere ulaştıracaklar. Bizler de ortak aklın gereği olan meslek içi eğitime, genç meslektaşlarımızın üniversiteye kazandırılmasına kadar pek çok konuda bu düzenlemeyi bir üst seviyeye çalışacak düzenlemeyi hazırlıkları tamamlayarak meclis gündemine götürmeyi düşünüyoruz.

Çalışma 1,5-2 aylık süre zarfında belirli noktaya geldi. Pek çok teklif değerlendirildi, elbette bir kısmı da çoklu barodan nispi temsile kadar konulara ilişkindi. Diğer siyasi partilerin görüşlerini aldık. Bu değerlendirmeleri de kendi siyasi partimizde değerlendireceğiz.

Ziyaretlerimizde yaptığımız çalışmanın altını çizerek ifade ediyorum, katılımcı ve çoğulculuk anlayışıyla tüm partilerin görüşlerini alarak nihai düzenlemeyle diğer siyasi partilere ulaştırmamız mümkün değil. Bu ziyaretlerde yapılan tartışmaların, kendi içinde yaptığımız mülahazaların, tezekkürlerin ulaştırılması şeklinde oldu. Olgunlaşma aşamasına gelince diğer siyasi partilere yaklaşımlarımızı iletmek suretiyle nihai görüşlerini elbette alacağız.

Ziyaretlerimizde diğer siyasi parti grupların bazı noktalara ilişkin kesin itirazlarının olduğu, görüşebilecek meselelerin, tamamen destek vereceği konular oldu İnşallah bunların tamamını değerlendireceğiz. Çalışmalarımızı tamama erdirmek suretiyle kamuoyunun gündemine sunarak Meclis Başkanlığı'na getireceğiz. Diğer siyasi partilerin yaklaşımlarını sözlü olarak aldık, yazılı olarak ilettikten sonra bu hususlara bakarız."

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