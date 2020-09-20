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Son dakika haberler... Şanlıurfa’da düğün salonunda yangın!

Şanlıurfa’da bir düğün salonunda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Şanlıurfa
DHA

Yangın, Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan düğün salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, salondan çıkan dumanları gören mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayı duyarak gelen işletmeci Ramazan Aksoy, salgın nedeniyle kapalı olan salondaki eşyalarının tamamının yandığını söyledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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