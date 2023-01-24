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Haberler Gündem 3. Sayfa Cinayetin nedeni ortaya çıktı... Son dakika: Kayseri'de genç kadın komşusunu öldürmüştü!- Öne çıkan haberler
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Kadın komşusu öldürmüştü! İşte nedeni!

Kayseri'de, komşusu 27 yaşındaki Mehmet Can'ı tabancayla vurarak öldüren 25 yaşındaki Sonay A.'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Sonay A.'nın, Mehmet Can'ı uzun süredir kendisini rahatsız ettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi

Cinayetin nedeni ortaya çıktı... Son dakika: Kayseri'de genç kadın komşusunu öldürmüştü!- Öne çıkan haberler
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DHA

Kayseri'de olay, dün sabah Akkışla ilçesi Yeni Mahalle Kululu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sonay A. (25), kendisini sürekli rahatsız eden komşusu Mehmet Can (27) ile tartışmaya başladı.

TABANCA İLE ATEŞ ETTİ

DHA'da yer alan habere göre kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Evli olan Sonay A., evden getirdiği tabanca ile Mehmet Can'a ateş etti.

AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ağır yaralanan Can'ı Akkışla Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Can, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Can´ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Sonay A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Can'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanması ardından ailesine teslim edildi. Mehmet Can, öğle vakti Şen Mahallesi Camii´nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

"BENİ RAHATSIZ EDİYORDU" İDDİASI

Öte yandan Sonay A.'nın, emniyette verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı. Sonay A.'nın, cinayeti Mehmet Can'ın uzun süredir kendisini rahatsız etmesi nedeniyle işlediğini öne sürdüğü öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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