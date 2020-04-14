Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Çok sayıda ülkede olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs salgınına karşı üst üste hayati tedbirler uygulanmaya başlandı. Ancak tüm uygulamalara rağmen önlemleri hiçe sayan tablolar da ortaya çıkıyor.

Öyle ki, koronavirüs salgını ile mücadele çerçevesinde 25 Mart’ta kapatılan tarihi Kapalıçarşı'nın müşterilere hizmet verdiği ancak ziyarete kapalı olduğu öğrenildi.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, Kapalıçarşı koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 25 Mart’ta itibariyle kapatılmıştı. Bugün ise Kapalıçarşı'da iş yerlerinin açık olduğu ve ticaretin sürdüğü öğrenildi.

Kapalıçarşı, geçtiğimiz günlerde ayrı bir tartışmaya da sahne olmuştu. Koronavirüs önlemleri kapsamında ziyaretçi girişine kapatılan tarihi Kapalıçarşı'da bazı esnaf ve çalışanlar kısa süreli işlerini halletmek için kontrollü olarak içeriye alınmıştı.

Ancak içeriye girmek için Kapalıçarşı'nın Kılıççılar Kapısı önünde bekleyenler yapılan uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymamıştı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!