İHA

Olayda, daha önceden aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amca çocukları ilçe merkezinde karşı karşıya geldi. İki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

İHA'nın haberine göre, diğer aile ferlerinin de fertlerinin de katıldığı kavgada 7 kişi taş ve sopa darbeleri ile yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA'da yer alan habere göre de, kavga sırasında 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralı sayısı da arttı. Kavgaya müdahale eden 2 askerin de aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı.