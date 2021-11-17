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Haberler Gündem Son dakika haberler: Uğur Akkuş’a hapis şoku… Ebru Şallı’nın kocası iş insanı Akkuş hakkında karar
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Uğur Akkuş’a hapis şoku

Manken Ebru Şallı'nın eşi ünlü iş insanı Uğur Akkuş hakkında TCK 158/1’den 10 yıla kadar hapis cezası istenen nitelikli dolandırıcılık davasında karar verildi. Akkuş, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika haberler: Uğur Akkuş’a hapis şoku… Ebru Şallı’nın kocası iş insanı Akkuş hakkında karar
HABERTURK.COM

Türkiye’de Körfez sermayesine başta emlak olmak üzere yatırım danışmanlığı hizmetleri veren Uğur Akkuş’un 2011’de Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı yönündeki iddialarla ilgili İstanbul 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada karar verildi.

Show Haber'in haberine göre Manken Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istenen nitelikli dolandırıcılık davasında mahkeme 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Cezanın onanması durumunda Akkuş, 14 ay hapis yatacak.

Uğur Akkuş ile birlikte Aswar Şems danışmanlık şirketi yetkilisi olan Omar Ash Alrashid, Retail Three Mağazacılık şirketi yöneticisi Ferhat Ferhangil, Retail Three Mağazacılık şirketi yöneticisi Omar Fakhri Albarzinji, IF Proje İletişim Reklamcılık şirketi yetkilisi İhsan Kiper, yeddiemin hizmeti veren avukat Gökmen Başpınar, Lüleburgaz’da arsa sahiplerinin temsilcisi olduğu iddia edilen Ahmet Kaya Karatün yargılananlar arasında bulunuyordu. İddianamede Kuveytli Altanmya International Investment şirketi yetkililerine yönelik İstanbul’da Bebek ve Galata bölgelerinde bulunan apartman dairelerinin alım satım sürecinde vuku bulan dolandırıcılık suçu, yine Kuveytli Al Tanmya for International Investment şirketi yetkililerine yönelik Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran’da bulunan arsaların satın alınması ve inşaat sözleşmesi yapılması sürecinde vuku bulan dolandırıcılık suçu, Kuveytli Alshaab Gate’e yönelik İzmir İli Çeşme İlçesinde turizm arsası satın alınmasına ilişkin 2013-2014 yılları arasında vuku bulan eylemlerine dönük dolandırıcılık suçu isnat edilmişti.

KAMUOYUNA 2018’DE YANSIDI

Akkuş ile ilgili iddiaları ilk kez 17 Ocak 2018’de Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör köşesine taşımıştı. Dilek Güngör yazısında Akkuş'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafıyla Kuveyt Emiri Şeyh El ailesinden, Meclis Başkanını ortak yatırım için masaya oturmaya ikna ettiğini öne sürmüştü. Bu sayede de Kuveytlilerin 20 milyon dolar dolandırıldığı iddia edilen yazıda Kuveytli yatırımcılara dönük danışmanlık şirketi sahibi olan Uğur Akkuş'un, Kuveyt Emiri Şeyh el Sabah el Ahmed el Cabir el Sabah'ın Türkiye'deki danışmanı olduğunun da altı çizilmişti.

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