Türkiye’de Körfez sermayesine başta emlak olmak üzere yatırım danışmanlığı hizmetleri veren Uğur Akkuş’un 2011’de Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı yönündeki iddialarla ilgili İstanbul 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada karar aşamasına gelindi.

Söz konusu iddiaların ticari yönüyle irdelendiği soruşturma sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavvekili Hasan Yılmaz’ın hazırladığı iddianameye göre aralarında sanık Aswar Şems Gayrimenkul Proje Yönetimi ve Danışmanlık şirketi sahibi Uğur Akkuş’un da yer aldığı 7 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılıktan 10 yıla kadar hapis cezaları istendi. Uğur Akkuş ile birlikte Aswar Şems danışmanlık şirketi yetkilisi olan Omar Ash Alrashid, Retail Three Mağazacılık şirketi yöneticisi Ferhat Ferhangil, Retail Three Mağazacılık şirketi yöneticisi Omar Fakhri Albarzinji, IF Proje İletişim Reklamcılık şirketi yetkilisi İhsan Kiper, yeddiemin hizmeti veren avukat Gökmen Başpınar, Lüleburgaz’da arsa sahiplerinin temsilcisi olduğu iddia edilen Ahmet Kaya Karatün yargılananlar arasında bulunuyor.

Söz konusu suçlar kapsamında dolandırıldıkları iddia edilen Kuveytli şirketlerin isimleri ise Alshaab Gate Real Estate Company ve Altanmya International Investment.

HANGİ SUÇLAR YÖNELTİLDİ?

İddianamede Kuveytli Altanmya International Investment şirketi yetkililerine yönelik İstanbul’da Bebek ve Galata bölgelerinde bulunan apartman dairelerinin alım satım sürecinde vuku bulan dolandırıcılık suçu, yine Kuveytli Al Tanmya for International Investment şirketi yetkililerine yönelik Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran’da bulunan arsaların satın alınması ve inşaat sözleşmesi yapılması sürecinde vuku bulan dolandırıcılık suçu, Kuveytli Alshaab Gate’e yönelik İzmir İli Çeşme İlçesinde turizm arsası satın alınmasına ilişkin 2013-2014 yılları arasında vuku bulan eylemlerine dönük dolandırıcılık suçu isnat edildi.

KAMUOYUNA 2018’DE YANSIDI

Akkuş ile ilgili iddiaları ilk kez 17 Ocak 2018’de Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör köşesine taşımıştı. Dilek Güngör yazısında Akkuş'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafıyla Kuveyt Emiri Şeyh El ailesinden, Meclis Başkanını ortak yatırım için masaya oturmaya ikna ettiğini öne sürmüştü. Bu sayede de Kuveytlilerin 20 milyon dolar dolandırıldığı iddia edilen yazıda Kuveytli yatırımcılara dönük danışmanlık şirketi sahibi olan Uğur Akkuş'un, Kuveyt Emiri Şeyh el Sabah el Ahmed el Cabir el Sabah'ın Türkiye'deki danışmanı olduğunun da altı çizilmişti.