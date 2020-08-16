Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Korkunç olayda genç kız, ifadesinde karşıdan koşarak gelen Mete Berkan B.'nin yanından geçerken kalçasına dokunduğunu söyledi. İlk önce kolu veya çantasının kendisine çarptığını düşünerek yoluna devam ettiğini kaydeden S.H., "10-15 dakika sonra arkamdan gelip, cinsel bölgesine temas ettirecek şekilde beni kendine çekti. Göğüslerimi sıkıp bacaklarıma dokundu" dedi. Saldırganı ittiğini söyleyen S.H., ardından da kaçan Mete Berkan B.'yi kovaladığını anlattı.

Öte yandan mahkemeye çıkarılan saldırgan ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İfadesinde ise "Ailevi nedenlerden dolayı moralim bozuktu. Kardeşim yakında oturduğu için yanına gittim. Beraber alkol aldık. Alkolü biraz fazla kaçırmış olabilirim. Daha sonra arkadaşımı aradım. Dışarıda buluşup çay içecektik. Oraya giderken nedenini bilmediğim şekilde koşmaya başladım. Gittiğim güzergah yürüyüş yoluydu. Koşarken insanlara çarptım. Arkamdan bir bayan bana doğru yardım edin diye bağırınca istemsiz bir şekilde kaçtım. Ruh halimdeki dengesizlikten dolayı böyle bir olay yaşadım" dedi.

"KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Genç kızın avukatı da olan abisi ise Habertürk'e yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Ben hem abisiyim hem avukatıyım. Kendisi uzaktan evde çalışıyor, bütün gün evde çalışınca yemek yedikten sonra yürüyüş yapayım diyor. Olay yerini bana gösterdi. Beş dakika yürüyüş mesafesi olan bölgede iki yerde olay gerçekleşiyor. Birinde yürürken yanından koşarak geçiyor şahıs. Eli karşısına değiyor.

Daha sonra ise arkadan saldırıyor. Büyük ihtimalle takip etmiş. Çünkü ben olay yerini de inceledim. Daha sonra kardeşim müdahale ediyor. Ben karakolda gördüm şahsı. Turist rehberiymiş. Daha çok Japonlara hizmet veriyormuş. Yaklaşık sekiz aydır işsiz olduğunu söyledi. Benim aldığım bilgi itibariyle eşiyle problemleri varmış. Babası avukat diğer kardeşler de turist rehberi.

Tutuklanma talebiyle suç ceza hakimliğine sevk ediliyor. Suç ceza hakimliği de şartlı salıveriyor. Şu anda Edremit'te konutunu terk etmeme koşulu ile denetime tabi. Biz tabi adli kontrol kararına itirazda bulunacağız. Bu kamuoyunda da büyük bir tepkiye neden oldu. Her gün acı bir ölümle karşılaşmamak adına bu kişilerin gerekli cezaları almaları gerekiyor. Şu anki durum böyle. Birçok sivil toplum kuruluşu da desteklerini belirttiler, beni arayanlar da oldu, kardeşimle temasa geçenler de oldu."