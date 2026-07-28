İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "AHBAP" soruşturması kapsamında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ile Hayko Cepkin'in ifadeye çağrılmıştı.

Dün Mahsun Kırmızıgül, adliyeye giderek ifade vermişti. Bugün ise Gülben Ergen'in ifade işlemleri için adliyeye gittiği öğrenildi.

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DHA'daki habere göre; Gülben Ergen, adliye girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, AHBAP Derneği soruşturmasına ilişkin, "Ne söyleyeyim... İyilikten maraz doğar. Herkes gibi ben de çok üzgünüm. Ben de kendimi bağış yaptığım için mağdur hissediyorum. Çocukların harçlıklarından deprem zamanı, yangın zamanı biriktirdikleri paralarla bizim de bağışımız dahil oldu maalesef. Çok üzgün ve çok kırgınım" dedi.

AHBAP'A KAYYUM ATANDI Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, AHBAP Derneği'nin tüm malvarlığının idare yetkilerinin yönetim kayyumuna devredilmesine karar verdi. Kararda, derneğin faaliyetlerinin sona erdirildiği, hesap ve mal varlıklarına tedbir konulduğu, iştiraklerinin ise TMSF yönetiminde kayyum idaresine tabi tutulduğu belirtildi.

10 İSİM İFADE VERMİŞTİ

AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında daha önce 10 kişinin "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

Soruşturma kapsamında ilk olarak gazeteci Ece Üner, sunucu Öykü Serter, gazeteci Fatih Portakal, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve avukat Feyza Altun'un ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti. Bu isimler adliyeye giderek savcılıkta ifade vermişti.

Öte yandan soruşturmanın ikinci aşamasında gazeteci Fatih Altaylı, oyuncu Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya, gazeteci Özlem Gürses, gazeteci Ruşen Çakır ve içerik üreticisi Fatih Koparan'ın ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti. Bu isimlerden Hazal Kaya, Fatih Altaylı, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır adliyeye giderek ifade vermişti.

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Dün de açıklanan isimler içerisinden Mahsun Kırmızıgül savcılığa giderek ifade verdi.

Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan’ın ise önümüzdeki günlerde savcılığa giderek ifade vermeleri bekleniyor.