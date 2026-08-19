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        Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 26 oldu

        Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik soruşturmasında gözaltına alınan şüpheli sayısı 26'ya yükseldi. Operasyonda yakalanan 19 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 15:10 Güncelleme:
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        Eğlence mekanı operasyonunda 26 gözaltı
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        Ankara'da eğlence mekanlarında insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 26 oldu.

        Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Çankaya ilçesinde göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve fuhşa teşvik suçlarına yönelik çalışmalar yürütüldü.

        Bu kapsamda, 5 eğlence mekanına düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli sayısı 26 oldu. 19 yabancı uyruklu kişi hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

        Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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        #Son dakika haberler
        #Ankara Emniyet Müdürlüğü
        #Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
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