DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu oluşan cadde ve sokaklarda bu kez sessizlik hakim oldu. İstanbul'un yolları ve sokakları boş kaldı.

TRAFİK YOK DENECEK KADAR AZ

DHA'da yer alan habere göre sokağa çıkma yasağının başlamasıyla Üsküdar'da da metro ve metrobüs durakları boş kaldı. D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü trafik yok denecek kadar azdı. D-100 Cevizlibağ'da da benzer görüntüler oluştu.

TAKSİM'DE SAKİNLİK ZİNCİRLİKUYU'DA YOĞUNLUK

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin de boş kalırken, sokağa çıkma yasağından muaf olan kişilerin işlerine gitmek için sokağa çıktığı görüldü. Beşiktaş Meydanı ve Barbaros Bulvarı da sakin kaldı. Zincirlikuyu'da bulunan otobüs durağında vatandaşların bekledikleri görüldü.