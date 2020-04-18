Alper Uruş aurus@cyh.com.tr

Türkiye onu, Kovid-19 virüsüne kapıldıktan sonra daha yakından tanıdı. Sağlık ordusunun sayısız kahraman neferlerinden biri olarak aylardır dünyayı sarsan, 150 bini aşkın insanın hayatına mâl olan virüsle günlerce mücadele etti. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Ersan, eşi ve meslektaşı Dr. Çiğdem Ersan ile pozitiften negatife dönenler arasına girdi.

SOLUĞU HASTANEDE ALDI

Tedavisi biter bitmez ise yine birçok meslektaşı gibi soluğu çalıştığı hastanesinde, hastalarının arasında aldı. "Virüsü yenenler"in dördüncü gününde, Doç. Dr. Ersan sorularımı yanıtladı. İşte bir hekimin anlatımıyla belirtilerinden tedavi süreci ve sonrasına yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmenin öyküsü...

"BOĞAZ AĞRISIYLA BAŞLADI"

"Bende semptomlar gece yarısı şiddetli boğaz ağrısı ile başladı ve ertesi gün kas ağrısı, baş ağrısı ile ciddi yorgunlukla devam etti. Gün içinde sürekli uzanmak ihtiyacı hissediyordum.

"İLK TESTİM NEGATİF GELDİ, BULGULAR SÜRDÜ"

Ertesi gün bu bulgularım nedeniyle enfeksiyon hastalıkları kliniğine başvurdum. Muayene ve yapılan tetkikler sonucunda hastanemizde hazırlanan izolasyon kliniğine yatırıldım. Alınan ilk testim negatif geldi. Ancak mevcut bulgularım çok arttığı için Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine uygun olarak izolasyonuma devam edildi. Daha sonra alınan ikinci testimle pozitif olduğum anlaşıldı.

"EŞİM DE POZİTİF ÇIKTI"

Bu esnada yapılan tetkiklerde eşimin de pozitif olduğu anlaşıldı. Hastanede beraber tedavi aldıktan sonra ev izolasyonuna geçtik. 9 günü hastanede olmak üzere tedavim toplam 3 hafta kadar sürdü.

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"ZAMAN ZAMAN KAYGILANDIM"

Hastalığın fiziksel ve psikolojik farklı zorlukları vardı. Bende daha çok baş ve boğaz ağrısı ile birlikte şiddetli halsizlik ortaya çıktı. Öksürük ve ateşim olmadı. Özellikle ilk hafta beni zorladı. Doktor olmama rağmen zaman zaman kaygılandım ama hep pozitif düşünmeye çalıştım.

"ÇOCUKLARIMI VE EVİMİ ÖZLEDİM"

En çok çocuklarımın ve evimin özlemini duydum. Ölüm aklıma gelmedi ancak aile büyüklerime ve çocuklarıma bulaştırmış olabileceğim endişesi vardı. Hastalığın ilk günlerinde gece acaba nefes darlığım olur mu diye korktuğum zamanlar oldu. Hastalığım süresince hep iyimserdim.

İKİNCİ NEGATİFLE AİLEM VE İŞİME KAVUŞTUM

İlk negatif sonucum ile mutlu oldum. Sağlık çalışanı olduğum için işime dönebilmek için ikinci negatif sonucumu da almam gerekiyordu. İkinci negatif test sonucumla çok sevdiğim aileme ve işime kavuştum.

"VİRÜSLE TÜM DÜNYA MÜCADELE EDİYOR"

Bu pandemi ile sadece bizim ülkemiz değil; tüm dünya mücadele ediyor. Bizler pandemi koşullarında toplum için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bilinçli davranması motivasyonumuzu artırırken; bilinçli hareket etmeyenler ise çabalarımızın boşa gittiği hissi uyandırıyor. Sağlık Bakanlığı her türlü bilgilendirmeyi başarılı bir şekilde yapıyor.

"FİZİKSEL VE RUHSAL OLARAK DAHA İYİYİM"

Şu an hem fiziksel hem ruhsal durumum iyi. İşime döndüm. Meslektaşlarımın, dostlarımın, hastalarımın destek telefonları, mailleri, mesajları bana çok iyi geldi. Toplumumuza da şu mesajı vermek isterim. Pozitif düşünsünler, evde egzersiz yapsınlar, hareketsiz kalmasınlar, iyi uyusunlar ve zaman ayıramadıkları hobilerine zaman ayırsınlar."