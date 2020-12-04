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HaberlerGündemGüncelSon dakika SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI saat kaçta başlıyor?
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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bugün başlıyor!

Türkiye genelinde artan koronavirüs vakalarının ardından geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıklamış, İçişleri Bakanlığı da yayınladığı genelgelerle tedbirlerin kapsamını açıklamıştı. Buna göre, bu akşam saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar devam edecek

Son dakika SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI saat kaçta başlıyor?
Bugün başlıyor!
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HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak ve belirlenen saatler aralığında hizmet verebilecek.

Bu kapsamda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başlayacak ve cumartesi ve pazar günlerini de kapsayarak pazartesi günü sabah 05.00'te sona erecek.

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA MUAF OLAN YERLER

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak bazı iş kolları kısıtlamadan muaf tutulacak.

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarını karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLERARASI SEYAHAT İZNE TABİ OLACAK

Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak.

Lokanta ve restoranlar cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulabilmesi için istisna dışındaki tüm iş yerleri hafta içi 20.00’de kapanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak. Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak.

TEDBİRLERE UYMAYANLAR İÇİN ADLİ İŞLEM

Bakanlığın açıkladığı koronavirüs tedbirlerine uymayanlar için Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında adli işlem başlatılacak

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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