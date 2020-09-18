İstanbul Tuzla'da tartıştığı 65 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp darp eden şarkıcı Halil Sezai, savcılık ifadesinin alınmasının ardından "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla tehdit suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Halil Sezai savcılığa verdiği ifadenin ardından tutuklandı.
TÜRKİYE HABERTURK.COM'DAN ÖĞRENMİŞTİ
'İncir Reçeli' filmi ve 'İsyan' şarkısıyla adını duyuran şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i tekme tokat dövmesiyle ilgili haber ve görüntüler ilk kez haberturk.com'da yayınlanmıştı. Olayın Türkiye'nin gündemine oturmuş ve büyük tepkilere yol açmıştı.
İFADESİNİN ARDINDAN SAVCILIĞA ÇAĞRILMIŞTI
Olayın ardından gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Halil Sezai, savcılığa tekrar ifade vermek için Kartal Adliyesi'ne gelmişti.
Sezai'nin ifadesi yaklaşık 2 saat sürdü. Şarkıcı, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından, "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
MALTEPE CEZAEVİNE SEVK EDİLDİ
Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Halil Sezai "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Sezai'nin Maltepe Cezaevi'ne sevk edildiği öğrenildi.
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