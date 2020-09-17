Halil Sezai'ye tutuklama talebi

'İncir Reçeli' filmi ve 'İsyan' şarkısıyla adını duyuran şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i tekme tokat dövdüğü görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuş ve büyük tepki toplamıştı.

Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Halil Sezai, tekrar ifade vermek için Kartal Adliyesi'ne gelmişti.

Sezai, bugün "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla tehdit" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Polis eşliğinde adliyeye getirilen Sezai'nin sağ elinin sargılı olduğu dikkat çekti.

Öte yandan Halil Sezai'nin komşusunu darp ederken çekilen görüntülere bir yenisi daha eklendi.

Dün özür dileyen Halil Sezai, avukatı aracılığıyla yeni bir açıklama yapmıştı:

Öncelikle müvekkilimizin, dün sabah saatlerinde yaşanan talihsiz olayın merkezinde yer aldığı için son derece üzgün ve pişman olduğunun bilinmesini isteriz. Şiddetin ne fiziksel ne de psikolojik hiçbir türü kabul edilemeyeceği gibi, hiçbir makul gerekçesi de olamaz. Müvekkilimiz, kamuoyuna karşı olan mahcubiyeti ve şiddetin hiçbir makul açıklaması ve gerekçesi olamayacağına dair inancı sebebi ile konuşmama kararı almıştır.

Müvekkilimiz kararına sadık kalacağını beyanla; yalnızca, üzüntü ve pişmanlığını dile getirmek, kamuoyundan özür dilemek ve yaşanan talihsiz olayın esasında medyaya servis edildiği gibi gerçekleşmediğini beyan etmek istemiştir. Olayla ilgili şahısların, olaya ilişkin görüntüleri ellerinde bulundurmalarının avantajı ile bilinçli ve manipülatif bir şekilde görüntüler üzerinde oynayarak (kesip-düzenleyerek) yaşananları farklı şekilde lanse etmeye çalıştığının, bu amaçla görüntülerin medyaya bu şekilde servis edildiğinin bilinmesini isteriz.

Bu şekilde medyaya servis edilen görüntülerde ilgili şahsın küfürleri, tehditleri ve müvekkile uyguladığı şiddete ilişkin kısımların kesildiğine dikkat çekmek isteriz. İlgili şahıs daha önce de sarhoş bir şekilde müvekkilin yaşlı annesine ağza alınmayacak küfürler ve tehditler savurmuştur. Olayın esasen nasıl geliştiği yargılama sürecinde ortaya çıkacaktır ancak kısaca kamuoyunu bilgilendirmek gerekir ise; talihsiz olay müvekkilimizin yönetmeni Murat Aytaç Ağırlar’ın bahçesinde gerçekleşmiştir, ilgili şahıslar da Murat Aytaç Ağırlar’ın komşusudur.

İlgili şahıslar, Murat Aytaç Ağırlar ile süregelen şahsi problemleri sebebi ile uzun süredir Murat Aytaç Ağırlar ile yapmaya çalıştıkları projenin çekimleri sırasında her seferinde yüksek ses ile kayıt/müzik açarak elinde içki şişeleriyle yönetmene ve müvekkilin annesine küfürler savurmak suretiyle defalarca rahatsız etmiş; projenin çekimine ve işlerini yapmalarına engel olmuşlardır.

Müvekkilimiz ve yönetmeni ilgili şahısları bu hususta defaatle uyarmasına rağmen ilgili şahısların tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı gibi aksine tacizleri artarak devam etmiştir. Müvekkil ve Murat Aytaç Ağırlar işlerinin daha fazla sekteye uğramaması adına yeni bir adres arayışı içine girmiştir. Arkadaşları tarafından önerilen başka bir kiralık yeri görmeden önce; ilgili şahıslar ile eskiden kaynaklanan samimiyetine güvenerek orta bir yol bulunabilir ise yeni bir yer kiralamalarına gerek kalmayacağı düşüncesi ile son kez ilgili şahıslarla konuşmak istemiştir.

Bu amaçla ilgili şahıslarla görüşmeye giden müvekkilimiz, ilgili şahısların sinkaflı hakaret ve tehditleri ile karşılaşmıştır. Bunun üzerine taraflar arasında arbede yaşanmıştır. Arbedenin akabinde müvekkilimiz ve arkadaşları araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalışmış ancak birkaç sokak ötede ilgili şahıslar, deyim yerinde ise eşkıya gibi arabanın önünü keserek sinkaflı hakaret ve silahla tehditlerde bulunmuşlardır.

HALİL SEZAİ HAKKINDA

Halil Sezai Paracıkoğlu ya da bilinen adıyla Halil Sezai 16 Ağustos 1979'de Eskişehir'de dünyaya geldi.

Babasının ailesi Bulgaristan’ın Pazarcık ilinin Paracık köyünden olup soyadını buradan almaktadır.

Halil Sezai, Eskişehir Atatürk Lisesi'nden ve 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2012 yılında Kral TV Müzik Ödüllerinde "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ödülünü almıştır.

2011 yılında vizyona giren İncir Reçeli filmi ile beyaz perdede yer alan Sezai, serinin devam filmi olan 2014 yapımı İncir Reçeli 2'de de başrolde oynamıştır. 2014 tarihli Çilek filminin ise yapımcılığını üstlendi. Yapışık Kardeşler filminde İmam rolünü oynadı.

Halil Sezai'nin Cenk ve Duygu adında iki kardeşi daha vardır. Ağabeyi Cenk Paracıkoğlu da bir dönem mankenlik ve müzisyenlik yapmıştır. Kardeşi Duygu Paracıkoğlu ise oyuncudur.