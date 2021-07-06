HDP'li Gergerlioğlu tahliye oldu 0:00 / 0:00

Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı doğrultusunda yerel mahkeme HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tahliyesine hükmetti. Gergerlioğlu cezavinden çıkarak tahliye oldu.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Gergerlioğlu, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle Şubat 2018’de "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Cezanın onanmasıyla Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürülmüştü. Gergerlioğlu, Meclis’ten çıkmayı reddetmiş, HDP’nin grup salonunda beklemişti. Eyleminin beşinci gününde ise gözaltına alınmıştı. Bir süre sonra serbest bırakılan Gergerlioğlu, cezasının infazı için cezaevine konuldu.

AYM Genel Kurulu, bireysel başvurusunu 1 Temmuz’da sonuçlandırdı. "Siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile “ifade hürriyeti”nin ihlal edildiğine hükmetti. Gerekçeli kararın gönderildiği Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi,i Gergerlioğlu’nun tahliyesine karar verdi. Bu süreçten sonra Gergerlioğlu'nun yeniden yargılanması için Meclis'e fezleke gönderilecek.

VEKİLLİĞE DÖNECEK Mİ?

Bu karar sonrasında Gergerlioğlu’nun vekilliğe dönüşü için de gözler Meclis’te olacak. Peki bu süreç nasıl işleyecek? Gergerlioğlu hakkında yeniden yargılamayı yapacak Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce davada durma kararı verilecek. Ve yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünden dosya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilecek. Meclis Başkanlığı Tezkeresi olarak dosya Genel Kurul’a sunulacak. Tezkerenin Meclis Genel Kurulu’nda okunmasıyla da Gergerlioğlu yeniden vekillik kazanacak.