AYM'den Gergerlioğlu kararı! 0:00 / 0:00

Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekilliği düşürülen ve hakkında kesinleşen cezası nedeniyle tutuklanan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunu sonuçlandırdı. AYM, Gergerlioğlu için "hak ihlali" kararı verdi. AYM, Gergerlioğlu'nun cezaevinden tahliyesi için ağır ceza mahkemesine yazı yazılmasına karar verdi. Diğer yandan vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun Enis Berberoğlu'nda olduğu gibi Gergerlioğlu'nun vekilliğe geri dönmesi için süreç başlayacak.

Anayasa Mahkemesi (AYM), vekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında oybirliğiyle ihlal kararı verdi.

"TAHLİYE EDİLİP, YENİDEN VEKİLLİĞE DÖNECEK"

AYM Genel Kurulu, Gergerlioğlu’nun "siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile ve “ifade hürriyeti”nin ihlal edildiğine hükmetti. Bu gerekçelerle Gergerlioğlu'na 30 bin TL tazminat ödenmesi de kararlaştırıldı.

Halen cezaevinde bulunan Gergerlioğlu’nun tahliyesi için mahkemesine yazı yazılması da kararlaştırıldı. Bu karar sonrası Gergerlioğlu tahliye edilecek. Ve yeniden vekilliğe dönecek.

Gergerlioğlu sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle şubat 2018’de "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Bu cezanın Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onandı. Onama kararının Meclis Genel Kurulu’nda okunmasının ardından Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü.

Meclis’ten çıkmayı reddeden Gergerlioğlu, HDP'nin grup salonunda bekledi, ancak eyleminin beşinci gününde gözaltına alındı. Bir süre sonra serbest bırakılan Gergerlioğlu cezasının infazı için cezaevine konuldu.