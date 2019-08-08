İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremin yaşandığı Denizli’nin Bozkurt ilçesinde depremin bilançosuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Denizli'nin Çardak ilçesinden Bozkurt ilçesine geçen Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada "83 civarında artçı sarsıntı meydana geldi. 390'ın üzerinde evde hasar var. Talep edilen 400 çadırın yüzde 80'i kuruldu. 78 kişi taburcu oldu, 3 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Bu akşam evlere girilmemesi gerek" diye konuştu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

"ÇADIRLARIN YÜZDE 80'İ KURULDU"

Sayın Cumhurbaşkanımıza durumu tekrar arz ettik. Buraya deprem bölgesine Çardak'a, Bozkurt ilçemize geldik. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun. 6 şiddetinde deprem önemli bir deprem ve ifade etmek isterim ki can kaybının olmaması hem de hasarın bu ölçekte bir depremde çok fazla olmaması belki de bizim şükretmemiz gereken bir sonuç olarak değerlendiriyoruz. Çünkü zannediyorum 3-4 ay önce Acpayam'da bir depremle karşılaşmıştık. Oradaki hasar şiddeti daha az olmasına rağmen çok daha fazlaydı. Bu bizim için önemli bir değerlendirme. Hemen Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Aile Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Valiliğimiz koordinesinde Kızılay, sivil toplum örgütleri, kaymakamlarımız, büyükşehir belediyelerimiz hemen harekete geçti. Ulaştırma Bakanlığı bu iletişimde, ulaşımda herhangi bir problem olmadığını değerlendirdi ve koordinasyondaki arkadaşlarımıza ilettiler. Kızılay da çadır, gıda ve çay dağıtımı yaptılar. İhtiyaçları karşılamak için ekiplerini Muğla'dan Isparta'dan sevk etti. AFAD ise hangi illerden buraya gelinecekse oraya sevk etti. Çadırlar ve koordinasyon araçları hemen hepsi anında buraya geldiler. Şu anda yaklaşık talep edilen 400'e yakın çadırın yüzde 80'in üzerindeki kuruldu ve hala devam ediyor.

"83 VATANDAŞIMIZDAN 78'İ TABURCU OLDU"

Bir taraftan gıda dahil olmak üzere. Kerpiç evlerde hasarlar söz konusu. Acıpayam'da da aynı şekildeydi. Çevre Şehircilik Bakanımızla görüştük. Hasar tespitlerine başladılar. 330'u aşkın yapıdaki hasar tespitlerini değerlendirdiler. 52'sinde ağır hasar buldular. Çardak'ta da yaklaşık 60 evde ve yapıda tespitte bulundular. Orada 7 evde ağır hasar buldular. Murat Bey yarın gelecek çevre bölgelerdeki illeri çağırdılar. Bütün evlerdeki hasar durumunu tespit edecekler. Yarın akşama kadar en geç ertesi güne kadar hasar olup olmadığının tespit etme imkanına sahip olduklarını söylediler. Şunu da ilave etmek gerekir. Buradaki depremlerde özellikle kerpiç evlerde ve bağdadi denilen yapılarda hasar oluyor. Eski köylerde, şimdiki mahallelerde hasar oluyor. Acıpayam'da 400'e yakın evi yıktık. Burada da hasarlı ev ve binalarda tespitler yapıldıktan sonra gerekli işlem uygulanacaktır. Sağlık Bakanlığı da ilk müdahaleyi yapan bakanlıklarımız arasında oldu. 81 vatandaşımız çoğu panik sebebiyle hastanelere gittiler. Şu anda çoğu taburcu oldu, 78'i. 3 vatandaşımız hastanede. Onlar da hafif, kiminin üzerine çaydanlığın dökülmesiyle karşı karşıya kaldığı kazalar var, yanıklar var. Onlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah beterinden muhafaza etsin.

"BU AKŞAM EVLERE GİRİLMEMESİNDE FAYDA VAR"

Buradaki vatandaşlarımıza şunu söyleyebiliriz, devletimiz tüm birimleriyle buradadır. Bir taraftan belediyelerimiz, tüm kurumlarımız özellikle Kızılayımız, AFAD'ımız buradadırlar. Bu konuda bütün hasarlar tespit edilecek ve gereği yerine getirilecektir. Bu açıdan sabırlı olmak gerekir. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla değerlendirme yaptık. Şu ana kadar 83 civarında artçı sarsıntı meydana geldi. En büyüğü 3 ile 4 bandında. Onun için özellikle vatandaşlarımızın bu gece tedbirli olmalarında fayda olduğunu kendilerine iletme konusunda ortak bir kanaatimiz oldu. Bu açıdan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evlere bu akşam girmezsek, özellikle depremle ilgili alanda faydalı olur. Hava da müsait. Çadır isteyenlerin taleplerini arkadaşlarımız karşılıyor. Gıda taleplerin tamamı büyükşehir belediyelerimiz, Kızılayımız tarafından karşılanıyor. Bu geceyi böyle geçirdikten sonra arkadaşlarımız gerekli anonslarını yapacak. Vali bey ve sayın bakanımız yarın gelecek. Tekrar geçmiş olsun diyorum.

"BU MALİYETİ DE DRAMI DA TAŞIYAMAYIZ"

Bu tip binaların oluşturacağı maliyeti de dramı da taşıyamayız. Bu konuda hemen her noktada aynı kararlılığı ortaya koyuyoruz. Yarın Murat bakanımız da gelecek. Daha geniş değerlendirmeyi muhakkak yapacaktır. Nerede olursa olsun, hasarlı yapılar tamir edilecekler, güçlendirecekler var ama risk alınmayacaklar var. Risk alınmayacaklar konusunda kararlılık vardır. Arkadaşlarımız geldiler gerekli tespitleri yaptılar. Yarın 50'ye yakın ekip gelecek. Her tarafa yayılacak, hasar tespiti yapacaklar.

"HAVAALANINDA BÜYÜK BİR PROBLEM YOK"

Sayın valimiz daha önce bir açıklama yaptı. Kulesinde hafif bir çatlak var. Çok güçlü bir hasar değil. Arkadaşlarımız gerekli tedbirleri alıyor, havalimanında büyük bir problem yok.