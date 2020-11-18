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Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı koronavirüs ile ilgili yeni genelge yayınladı. Kısıtlamalar 20 Kasım saat 20.00'den itibaren devreye girecek

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi
HABERTURK.COM / Ajanslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı koronavirüs önlemlerine dönük detaylar İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre yeni kısıtlamalar cuma günü saat 20:00’da yürürlüğe girecek. Restoran, kafe vb işletmeler sadece paket servis ya da gel al hizmeti için saat 20:00’a kadar açık olacak. Bu saatten sonra hizmet veren işletmeler ise sadece online ya da telefonla sipariş verebilecek. Diğer yandan yaş grupları ile ilgili kısıtlar da netleşti.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Koronavirüs Yeni Tedbirler" konulu genelgede şu ifadelere yer verildi:

1. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför v e güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

2. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ila 20:00

saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir. İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.

3. 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır.

4. Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır.

Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar v e 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.

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