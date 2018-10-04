Toys R Us mağaza
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İflas eden Toys 'R' Us yeniden faaliyete geçecek

Toys 'R' Us, 2017 yılının eylül ayında yaklaşık 5 milyar dolarlık ağır borç yükünü gerekçe göstererek iflas koruma istedikten sonra tüm çabalarına rağmen işlerini toparlayamamıştı. 70 yıllık oyuncak devi, 2018 mart ayında 800 civarındaki tüm mağazalarını kapatacağını açıklamış ve haziran ayında tasfiye sürecini tamamlamıştı. Ancak, marka haklarının satışını iptal eden Toys 'R' Us sahiplerinin mahkeme sunduğu tebliğde şirketi yeniden faaliyete geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı

04.10.2018 - 10:52 | Güncelleme: HABERTURK.COM

1 yıl önce iflas açıklayan ve geçtiğimiz haziran ayında ABD'deki tüm mağazalarını kapatarak tasfiye sürecini tamamlayan dünyaca ünlü oyuncak şirketi Toys 'R' Us cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Şirketin sahipleri, diğer markaları Babier 'R' Us markası da dahil olmak üzere elde kalan varlıklarla şirketi yeniden faaliyete geçirme arayışında.

70 yıllık Toys 'R' Us markasının haklarını açık arttırma ile satmayı planlayan şirket sahipleri pek çok teklif almasına karşın mahkeme dokümanlarına göre satışı iptal etti.

Dosyada yer alan ifadeye ilgililerin Toys 'R' Us ve Babies 'R' Us markasıyla yeni bir şirket kurmayı değerlendirdiği belirtildi. Yeni şirketin aynı markalar altında ağırlıklı olarak yerel düzeyde bir perakende işi yürüteceği ve uluslararası varlığını da genişletmek istediği ortaya çıktı.

Öte yandan, bunun ne zaman ve nasıl olacağı konusundaki detaylar henüz belli değil.

675 MİLYON DOLARLIK TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Marka haklarının satışının iptal edilmesindeki bir diğer nedenin rakipler olabileceği belirtiliyor. ABD'de pek çok şirket tasfiye edilmiş rakiplerinin isim haklarını alıp diğer şirketlerin bu markayı kullanmasının önüne geçerek olası bir rekabeti başlamadan bitiriyor.

İflas koruma için geçen yıl başvuran Toys 'R' Us yaklaşık 5 milyar dolarlık borç yapılandırılmasına gitmiş ve 2017 kasım döneminde başlayarak yıl sonuna kadar uzanan şükran günü, black friday ve noel satışlarıyla ayağa kalkmaya çalışmıştı.

Toys R Us için İran asıllı ABD'li milyarder Isaac Larian bu dönemde 675 milyon dolarlık bir teklif sunsa da kabul edilmişti.

Planlandığı gibi geçmeyen süreç sonrasında Toys 'R' Us mart ayında ABD'de sayıları 800 civarında olan tüm mağazalarını kapatarak sektörden çekileceğini duyurmuş ve 31 bin kişi işsiz kalmıştı.

 

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