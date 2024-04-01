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        Haberler Gündem Politika 1 oyla kazanılan seçim: Isparta Aksu'da başa baş seçim yarışı yaşandı! - Güncel haberler

        Başa baş geçen seçim yarışında kazananı 1 oy belirledi

        Yerel seçimlerde ilginç bir tablo ortaya çıktı. Kıyasıya yarışın sergilendiği Isparta Aksu'da seçimin kazananı 1 oy farkla AK Partili Veli Kahraman oldu. CHP'nin seçim sonuçlarına itiraz edeceği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 13:13 Güncelleme: 01.04.2024 - 14:39
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        1 oy farkla seçimi kazandı
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        Isparta'nın Aksu ilçesinde başa baş geçen seçim yarışının kazananı 1 oy farkla AK Partili Veli Kahraman oldu. CHP'nin seçim sonuçlarına itiraz edeceği belirtildi.

        DHA'nın haberine göre Aksu'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde başa baş bir yarış yaşandı.

        AK Partili Veli Kahraman
        AK Partili Veli Kahraman

        SON ZARFA KADAR ÇEKİŞME YAŞANDI

        Mevcut belediye başkanı AK Partili Veli Kahraman ile CHP'li Mehmet Çetin arasında son zarfa kadar süren çekişmede, 1 oy galibi belirledi. Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi kazanan Veli Kahraman oldu. Kullanılan geçerli 1206 oydan 516'sını alan Veli Kahraman yeniden seçilirken, rakibi Mehmet Çetin ise 515 oyda kaldı. MHP adayının 137 oy aldığı seçimde, diğer adayların oy toplamı ise 38 oldu.

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        CHP'li Mehmet Çetin
        CHP'li Mehmet Çetin

        CHP İTİRAZ EDECEK

        AK Parti adayı Veli Kahraman, "Sayım tamamlanınca 1 fazla oy çıktı. 1-2 yerde itiraz olduğunu duydum. Başka da bir sorun yok" dedi.

        CHP İlçe Başkanı Hakan Aydın ise "Aksu'da toplam 9 sandık var. Tümüne itiraz ediyoruz. Avukatlarımız dilekçeyi hazırladı. İlçe Seçim Kurulu'na teslim edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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        #son dakika
        #Veli Kahraman
        #Hakan Aydın
        #Aksu
        #ısparta
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