Isparta'nın Aksu ilçesinde başa baş geçen seçim yarışının kazananı 1 oy farkla AK Partili Veli Kahraman oldu. CHP'nin seçim sonuçlarına itiraz edeceği belirtildi.

DHA'nın haberine göre Aksu'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde başa baş bir yarış yaşandı.

AK Partili Veli Kahraman

SON ZARFA KADAR ÇEKİŞME YAŞANDI

Mevcut belediye başkanı AK Partili Veli Kahraman ile CHP'li Mehmet Çetin arasında son zarfa kadar süren çekişmede, 1 oy galibi belirledi. Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi kazanan Veli Kahraman oldu. Kullanılan geçerli 1206 oydan 516'sını alan Veli Kahraman yeniden seçilirken, rakibi Mehmet Çetin ise 515 oyda kaldı. MHP adayının 137 oy aldığı seçimde, diğer adayların oy toplamı ise 38 oldu.