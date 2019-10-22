Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika: İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Barış Pınarı mesajı! "Sahadaki başarı masada kaybedilmesin"

Son dakika: İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Barış Pınarı mesajı!

HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Mehmetçiğimiz görevini yerine getirdi. Sahadaki başarı masada kaybedilmesin. Bugünkü görüşme dahil atılan her adımı, devlet ve diplomasi birikimi yüksek bir ekiple takip ediyoruz" dedi.

Meral Akşener

İYİ Parti lideri Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı hakkında görüşlerini açıkladı.

Akşener, "Mehmetçiğimiz görevini yerine getirdi. Sahadaki başarı masada kaybedilmesin. Bugünkü görüşme dahil atılan her adımı, devlet ve diplomasi birikimi yüksek bir ekiple takip ediyoruz. Bazı sorular havada duruyor; güvenli bölgeyi kim, nasıl kontrol edecek, Şam yönetimi ile nasıl bir işbirliği yapılacak, teröristlerin silahlarını kimler toplayacak?" dedi.

Ekonomik gelişmeleri değerlendiren ve iktidar olmaları durumunda yapacaklarını anlatan Akşener, "Böylece peluş kafalı adam çıkıp Türkiye'ye hakaret edemeyecek" dedi. 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... BİTMEDİLER! İşte İstanbul'un son işkencesi... - HABERLER
GÜNDEMİstanbul trafiğinde 'eğlence' işkencesi
Cep telefonunu vermedi diye sırtından bıçakladı - Haberler
GÜNDEMCep telefonunu vermeyince bıçaklandı
Son dakika... Asgari ücretli kadın için yoksulluk nafakasına devam! - Haberler
GÜNDEMAsgari ücretli kadın için yoksulluk nafakasına devam!
Adana Mutabakatı nedir? İşte Adana Mutabakatı maddeleri
GÜNDEMAdana Mutabakatı nedir? Maddeleri neler?
Son dakika... FACİA GİBİ OLAY! Kadıköy'de pazar yerinde 8 yaralı- HABERLER
GÜNDEMFacia gibi olay! Kadıköy'de pazar yerinde 8 yaralı
Kimlik yenileme için gerekli belge ve evraklar 2019! Son tarih ne zaman? Yenileme ücreti ne kadar?
GÜNDEMKimlik yenileme için gerekli evraklar
Son dakika: 27 ilde mahrem imam operasyonu! 60 gözaltı kararı
GÜNDEM27 ilde mahrem imam operasyonu!
Son dakika... Diyarbakır’ın 3 ilçe belediyesine kayyum atandı
GÜNDEMDiyarbakır’ın 3 ilçe belediyesine kayyum
Husumet dehşeti! Evini basıp anne babasını vurun şahsı öldürdü
GÜNDEMHusumet dehşeti! Silahla ev bastı
2019 Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte Mevlid Kandili duası
GÜNDEM2019 Mevlid Kandili ne zaman?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X