Depremin hasar tablosu ortaya çıktı! 0:00 / 0:00

DHA

İzmir Seferihisar açıklarında, yerin 16,54 kilometre derininde 6.6 büyüklüğünde gerçekleşen, 83 kişinin öldüğü, 962 kişinin yaralandığı depremle ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.

DHA'nın haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´na bağlı 942 kişilik saha denetim ve ofis ekipleri, depremin hasar verdiği ilçelerde çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar depremde ağır hasarların yaşandığı üç ilçede yoğunlaştırıldı.

Buna göre, 312 bin 264 nüfuslu Bayraklı İlçesi´nde 24 mahalle 37 bin 23 yapı 149 bin 377 bağımsız bölüm, 450 bin 992 nüfuslu Bornova´da 45 mahalle 63 bin 31 yapı, 225 bin 600 bağımsız bölüm, 44 bin 526 nüfuslu Seferihisar ilçesinde ise 21 mahallede 34 bin 478 yapı, 55 bin 978 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Yıkımların en ağır yaşandığı apartmanlar ise Rızabey, Doğanlar, Barış Sitesi, Karagöl, Yalçın, Emrah Yılmaz Erbek Apartmanları olarak belirlendi.

ALTYAPIDA HASAR YOK

Depremin ağırlıklı olarak hissedildiği yerel yönetimler, su ve kanal idareleri ile irtibat kurularak an itibariyle içme suyu, kanalizasyon ve atık su arıtma tesislerinde herhangi bir hasar olmadığı belirlendi.

ÇALIŞMALARDA LAZER TARAYICI, DRONE, MOBİL LABORAVATUARLAR KULLANILIYOR

Sahadaki teknik çalışmalarda, 2 adet lazer tarayıcı, 4 adet total station cihazı, 2 adet drone, 2 adet mobil laboratuvar aracı, 4 adet hasar tespit koordinasyon aracı kullanılıyor. Ayrıca Bayraklı ilçesinde 24, Bornova ilçesinde 45 ve Seferihisar ilçesinde 21 adet muhtar ile görüşülerek iş birliği içerisinde çalışmalar yürütüldüğü öğrenildi.

İLBANK´TAN 6 MİLYON TL HİBE DESTEĞİ

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İLBANK aracılığıyla acil ihtiyaçlarda kullanılmak üzere İzmir Valiliği ve yerel yönetimlere 6 milyon TL hibe desteği sağladı.