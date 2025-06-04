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        İzmir'de grev sona erdi

        İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı. Kentte belediye işçilerinin grevi sona erdi. Buna göre İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk altı ay için zam teklifini yüzde 29,16'dan yüzde 30'a, ikinci altı ay için de yüzde 10'dan yüzde 19'a yükseltti

        Giriş: 04.06.2025 - 14:28 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:26
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        İzmir'de grev sona erdi
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        İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinin 7 gün önce başlattığı grev sona erdi. Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı.

        Habertürk'ten Gülçin Hacıevliyagil Ayçe'nin haberine göre belediye ile DİSK arasında dün akşam masada olan teklif kabul edildi. Teklifin kabul edilmesiyle grev 7.gününde sonlandırıldı.

        Buna göre İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk altı ay için zam teklifini yüzde 29,16'dan yüzde 30'a; ikinci altı ay için de yüzde 10'dan yüzde 19'a yükseltti.

        Fotoğraf: AA

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        İşçilerin büyük bölümünün teklifi kabul etmesiyle grev son buldu. Kentte 23 bin işçi toplu iş sözleşmesi için 6 aydan bu yana masadaydı. 7 gün önce de grev kararı alınmıştı.

        Fotoğraf: AA

        DHA'da yer alan habere göre de İzmir'de Genel-İş Sendikası ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından başlatılan grevin 7'nci gününde, DİSK ve belediye arasında anlaşma sağlandı.

        Bu kapsamda işçiler toplu sözleşmenin imzalanması yetkisini sendika şube yöneticilerine verdi. DİSK Genel-İş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, İZELMAN işçilerinin toplu sözleşme için sendikaya yetki verdiğini belirtip, kendisinin de İZENERJİ için alandaki işçilerden yetki istediğini söyledi.

        Gül, "Eğer yetki verirseniz bu toplu sözleşmenin son aşamasını birlikte sağlayacağız. Vermezseniz de kimseye kırılmayız. Yarınlarda güçlü olmak istiyorsak bir arada durmak zorundayız. İmza yetkisini bizlere veriyor musunuz?" dedi. Alanı dolduranlar ise 'Evet' derken, 'Dik dur eğilme' sloganlarını attı. Karar alanda coşkuyla karşılandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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