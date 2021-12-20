Son dakika haberi... Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün Beştepe'de yapılıyor. Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında ekonomideki son durum, Omicron varyantı tedbirleri ve memur ile emeklilere yapılacak olan ek zam gibi önemli başlıklar yer alıyor. Bu noktada, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları merak konusu oldu.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI 20 ARALIK 2021

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Erdoğan'ın başkanlığında 16.50'de başladı. Edinilen son dakika bilgisine göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları, kritik toplanıtının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, 20 Aralık Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

İşte, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili son gelişmeler;