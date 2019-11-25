Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü... Bu yıl, geride kalan 328 günde 303 kadın erkekler tarafından katledildi. Yürekleri yakan son kurban ise Eskişehir'de yaşayan Ayşe Arslan (45) oldu.

Altı ay önce boşandığı Yalçın Özalpay, 11 Ekim'de, Ayşe Arslan'a sokakta pusu kurmuş ve bir anda saldırmıştı. Dehşet veren olayın ardından Özalpay tutuklandı. Ayşe Arslan ise tedavi altına alındı. Arslan, 44 gün hayat mücadelesi verdi ancak maalesef aramızdan ayrıldı.

EMİNE BULUT'LAR, GÜLEDA CANKEL'LER...

Kızının "Annecim ölme" feryatları attığı Emine Bulut'lar, sevgilisi olduğu iddia edilen Zafer Pehlivan tarafından vahşice katledilen 19 yaşındaki Güleda Cankel'in hafızasına kazınan Türkiye dün Ayşe Arslan'ı da yitirdi. Bugün, yurt genelinde kadınlar, kadın hareketinin enternasyonel rengi olarak kabul edilen "mor bayraklarını" erkek şiddetine karşı yükseltecek.

KADINLAR ALANLARA ÇIKACAK

Kadın Cinayetlerini Önleme Platformu ve kadın haklarını savunan sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği eylem ile kadınların yaşama hakkı, tüm dünya ile birlikte bir kez daha haykırılacak. Münevver Karabulut, Özgecan Arslan, Ayşe Paşalı, Şule Çet, Leyla Aldemir, Hatice Kavak ve niceleri için...

328 GÜNDE 303 KADINA KIYDILAR

Platform tarafından sadece son üç yıla damga vuran acı istatistik ise şöyle... 2019 yılının 328 gününde, 303 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

KADINLARI YAKINLARI KATLEDİYOR

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, en son yayınladığı Dünya Kadın İlerleme raporunda kadınlar için en tehlikeli yerin kendi evleri olduğunu açıkladı. Ayrıca bu rapor, 2017'de işlenen kadın cinayetlerinden yüzde 60'a yakınında katilin aile üyelerinden biri olduğunu belirtiyor.Türkiye’de bizim ulaşabildiğimiz verilere göre 2019 yılının ilk 6 ayında 100 kadın aile üyeleri tarafından öldürüldü. İlk 6 ay öldürülen 214 kadının 63’ünün de kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi.

KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜ BİLİNMEYEN VAKALAR VAR

2019 yılının Haziran ayında öldürülen 40 kadının 14’ünün kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi, 12’si evli oldukları erkek, 3’ü eskiden evli olduğu erkek, 2’si eskiden birlikte olduğu erkek, 2’si komşu, 1’i birlikte olduğu erkek, 1’i oğlu, 1’i eniştesi, 1’i ağabeyi, 1’i eski damadı, 1’i babası, 1’i de damadının ailesi tarafından öldürüldü.

ATEŞLİ SİLAHLARLA KATLEDİLİYORLAR

Yine 2019 yılının Haziran ayında katledilen 40 kadından 20’si ateşli silahlarla, 10’u kesici aletle, 1’i boğularak, 1’i darp edilerek öldürüldü. Ve ne yazık ki 8’inin nasıl öldürüldüğü tespit edilemedi.

KADINLAR EVLERİNDE ÖLDÜRÜLÜYOR

Çalışma verilerine göre 40 kadından 25’i evinde, 3’ü yolda, 1’i parkta, 1’i arazide, 1’i arsada, 4’ü sokak ortasında öldürüldü. Öldürülen kadınların 2’si gölde, 1’i tarlada ve 1’i de dere yatağında cansız bedenleri bulundu. 1 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilemedi.

75 MADDELİK MÜCADELE PLANI

Kadına şiddetle mücadelede yeni bir modele geçileceği de açıklandı. Şiddet olaylarını önleme ve farkındalığı artırmak için 75 maddelik yeni bir mücadele planı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılacağı toplantı ile kamuoyuna açıklanacak.

FARKINDALIK VE YASAL DÜZENLEME

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları iş birliği ile hazırlanan eylem planında temel olarak farkındalığı artırmak ve yasal zemindeki bir takım düzenlemeler ile kadına şiddetin önüne geçilmesi planlanıyor. Ailenin korunması ve şiddetin önlenmesi için 50 bin kamu görevlisine farkındalık eğitimleri verilecek. Eylem plan kapsamında şiddet vakaları örnek olaylar üzerinden incelenecek.