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HaberlerGündemSON DAKİKA KAN DONDURAN OLAY! 'Polisim' yalanıyla dehşet!

Kan donduran olay! 'Polisim' yalanıyla dehşet!

Antalya'da, evine gitmek üzere otobüsten inen Lale U.'ya (23) kendisini polis olarak tanıtıp, bindirdiği aracında dövdükten sonra tecavüze kalkışan Mehmet Göğce (32),polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Göğce; 'nitelikli cinsel saldırı', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

cinsel istismar ve darp
DHA

Antalya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre 23 yaşındaki Lale U., otobüsten indikten sonra kendisinin yolunu kesen Mehmet Göğce (32) polis olduğunu belirterek kendisini tanıttı. Bu tanışmanın ardından ise genç kıza bilgi almak istediğini belirterek aracına bindirdi.

ARACINDA FECİ BİÇİMDE DÖVDÜ

DHA'da yer alan habere göre Lale U.'ya tecavüz girişiminde bulunan Mehmet Göğce aracında genç kızı feci biçimde dövdü. Kendisine direnen Lale U.'yu ormanlık alana bırakıp kaçan zanlı, yapılan ihbar ve polisin detaylı çalışmasının ardından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki ifadesinin artından adliyeye sevk edilen Göğce, 'nitelikli cinsel saldırı', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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