Kelebekler Vadisi'ndeki dehşette tüyler ürperten ifade! 0:00 / 0:00

DHA

7 aylık hamile olan Semra Aysal, 19 Haziran 2018 tarihinde eşi Hakan Aysal ile gezmeye gittiği Fethiye Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye UMKE, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde, Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla geçen yıl kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı.

Aysal hakkında, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Hakan Aysal´ın, 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'a tek lehdarı (bedelin ödeneceği kişi) kendisi olacak şekilde 400 bin TL teminat bedeli bulunan ferdi kaza sigortası yaptırdığı, bu parayı alabilmek için Semra Aysal´ı ortalığın tenha olmasını bekledikten sonra kayalıklardan aşağı ittiği öne sürüldü.

KARANTİNADA OLDUĞU İÇİN CELSEYE KATILMADI

Hakan Aysal'ın yargılanmasına devam edildi. İkinci celse, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Hakan Aysal, karantinada olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Taraf avukatlarının yanı sıra Semra Aysal'ın ağabeyi Naim Yolcu ve diğer kardeşleri salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, duruşma öncesinde, geçen celsede istenen ve mahkemeye ulaşan raporları okudu. Bankalardan istenen raporlarda, Semra Aysal'ın üzerine nişanlılık döneminde 2, evlendikten sonra ise 5 kredi olduğu, Hakan Aysal'ın üzerine ise 10 kredi olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra Hakan Aysal'ın farklı tarihlerde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 11 kaydı olduğu ifade edildi.

'ABLAM ÖLDÜĞÜNDE GÖZÜNDEN YAŞ GELMEDİ'

Raporların okunmasının ardından tanıklar dinlendi. Celsede tanık olarak dinlenen Semra Aysal'ın kardeşi Nazım Yolcu, ablası öldükten sonra Hakan Aysal'ın gözünden yaş akmadığını savundu. Yolcu, "Hakan ve ailesi, taziye ziyaretine geldiklerinde sanığın ağabeyi Volkan, 'Kan parası neyse veririz' demişti. Hakan sürekli olayı dağıtmaya çalışıyordu. Ben kardeşimin ölümünü sorduğumda umursamaz tavırlarla cevap veriyordu. Ablamı defnettikten 2 gün sonra veraset ilamı başvurusunda bulunduğunu tesadüfen öğrendik. Kağıdı evde düşürmüş. Ablam öldüğü için gözünden bir damla yaş gelmedi" dedi.

'ÇOK SAKİNDİ'

Aysal çiftinin son kez görüldüğü video çeken Recep Şahin de celsede dinlendi. Olayın meydana geldiği yerin çok dik bir yamaç olduğunu belirten Şahin, "Ailem ve akrabalarımla Kabak Koyu'na giderken manzarayı izlemek için orada durduk. Telefon da kızımın elindeydi ve manzarayı kaydediyordu. O sırada Aysal çifti yamaçtan aşağıya iniyordu. Bizim dikkatimizi çektiği gibi kızımın da çekmiş. Hatta aramızda, 'Ya bu adam bu kadını ya da kadın adamı aşağıya atar' diye şakalaştık. Aralarında bir tartışma yoktu. Adam önden iniyor, kadın arkasından iniyordu" diye konuştu. Hakan Aysal'ın çok soğukkanlı olduğunu belirten Şahin, "Biz oradan ayrıldıktan sonra akşam dönerken bölgede AKUT ve jandarma ekiplerini gördük. İnip sorduğumuzda birinin aşağıya düştüğünü söylediler. Semra Aysal olacağını düşünmedik. Hakan'ı ilerde bir arabaya dayanırken gördük. Normal değildi aksine çok sakindi. Olayın ne olduğunu sabah haberlerde öğrendik" diye konuştu.

Olayı ilk öğrenenlerden olan tanık Sait Ertürk, "Yoldan geçerken birinin el-kol işareti yaptığını görünce durduk. Kapıyı açtığımızda bize, 'Eşim düştü' dedi. Hemen araçtan inip aramaya başladık ama hiçbir şey göremedik. Biz aşağıya indiğimizde Hakan yukarıda kaldı. Jandarma gelene kadar orada kaldık. Hakan gayet yavaş ve sakindi. Eşi düşmüş biri gibi değildi" ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Yolcu ailesinin avukatı, Hakan Aysal'ın tutukluluk halinin devamını isterken, Aysal'ın avukatı ise müvekkilinin Semra'yı ittiğine dair bir kanıt olmadığını öne sürerek beraatına talep etti. Konuşmaların ardından mahkeme heyeti, Hakan Aysal'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek geçen celsede istenen raporların beklenmesine ve yeni tanıkların dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

"ADALETE GÜVENİYORUZ"

Duruşmanın ardından tanıklar Recep Şahin ile Sait Ertürk'ün yanı sıra Semra Aysal'ın ağabeyi Naim Yolcu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Aysal çiftinin son görenlerden olan ve duruşmada da tanık olarak ifade veren Recep Şahin, "Şahısları tesadüfen görmüştük. Çok dik bir yamaç olduğu için aşağıya inmeleri garip gelmişti. Kadının da ayağında terlik vardı. Kızım Zeynep onları tesadüfen videoya çekmiş. Biz gezdikten sonra dönüş yolunca ekipleri gördük ve aşağıya indik. Durumu öğrendikten sonra gündüz gördüğümüz çift olabileceğini düşündük ancak zaman farkı olduğu için ihtimal vermedik. Çünkü onları öğle gördük. Sanık oldukça durgun ve sakindi. Eşi ve çocuğunu kaybetmiş biri gibi değildi. Sanığı görmemize rağmen yine emin olamadık ve ertesi gün gazetelerden öğrendik. Aralarında sıkıntılı bir durum görmedik" diye konuştu.

Tutuklu sanık Hakan Aysal'ın yardım istemek için durdurduğu araçta bulunan Sait Ertürk ise, "Duruşmada tüm gördüklerimizi ve bildiklerimizi objektif bir şekilde anlattık. Olayda el kol hareketleri yapıyordu. Aracı durdurduğumuzda bize eşinin düştüğünü söyledi. Ufak tefek çırpınışları vardı ama eşi düşen biri o şekilde çırpınamaz. O günden beri her yerde bunu dile getirdim. Bir şey olduğunu hissetmiştim. Haberleri görünce aileyle iletişime geçerek davaya müdahil oldum. Bir ömür boyu aklımda kalacağına gelip anlattım" dedi.

Semra Aysal'ın ağabeyi Naim Yolcu ise, "Sanığın tutukluluğu devam ediyor. Bizler sabır ve sükunetle adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz" dedi.