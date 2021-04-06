Kelebekler Vadisi'ndeki dehşette tüyler ürperten ifade!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaKelebekler Vadisi dehşeti! SON DAKİKA: Cinayet zanlısı koca duruşmaya gelmedi
ABONE OL

Son dakika haberler... Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen kocanın davasında tanık konuştu: Çok sakindi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 2.5 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (32),400 bin TL'lik ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal'ın yargılanmasına devam edildi. Türkiye'yi dehşete düşüren olayda, tutuklu sanık Hakan Aysal, karantinada olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Sait Ertürk, Hakan Aysal'ın yoldan geçerken kendilerini durdurup eşinin düştüğünü söylediğini belirterek, "Biz aşağıya indiğimizde Hakan yukarıda kaldı. Jandarma gelene kadar orada kaldık. Hakan gayet yavaş ve sakindi. Eşi düşmüş biri gibi değildi" dedi

Kelebekler Vadisi dehşeti! SON DAKİKA: Cinayet zanlısı koca duruşmaya gelmedi
Kelebekler Vadisi'ndeki dehşette tüyler ürperten ifade!
0:00 / 0:00
DHA

7 aylık hamile olan Semra Aysal, 19 Haziran 2018 tarihinde eşi Hakan Aysal ile gezmeye gittiği Fethiye Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye UMKE, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde, Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla geçen yıl kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı.

Aysal hakkında, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Hakan Aysal´ın, 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'a tek lehdarı (bedelin ödeneceği kişi) kendisi olacak şekilde 400 bin TL teminat bedeli bulunan ferdi kaza sigortası yaptırdığı, bu parayı alabilmek için Semra Aysal´ı ortalığın tenha olmasını bekledikten sonra kayalıklardan aşağı ittiği öne sürüldü.

KARANTİNADA OLDUĞU İÇİN CELSEYE KATILMADI

Hakan Aysal'ın yargılanmasına devam edildi. İkinci celse, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Hakan Aysal, karantinada olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Taraf avukatlarının yanı sıra Semra Aysal'ın ağabeyi Naim Yolcu ve diğer kardeşleri salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, duruşma öncesinde, geçen celsede istenen ve mahkemeye ulaşan raporları okudu. Bankalardan istenen raporlarda, Semra Aysal'ın üzerine nişanlılık döneminde 2, evlendikten sonra ise 5 kredi olduğu, Hakan Aysal'ın üzerine ise 10 kredi olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra Hakan Aysal'ın farklı tarihlerde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 11 kaydı olduğu ifade edildi.

'ABLAM ÖLDÜĞÜNDE GÖZÜNDEN YAŞ GELMEDİ'

Raporların okunmasının ardından tanıklar dinlendi. Celsede tanık olarak dinlenen Semra Aysal'ın kardeşi Nazım Yolcu, ablası öldükten sonra Hakan Aysal'ın gözünden yaş akmadığını savundu. Yolcu, "Hakan ve ailesi, taziye ziyaretine geldiklerinde sanığın ağabeyi Volkan, 'Kan parası neyse veririz' demişti. Hakan sürekli olayı dağıtmaya çalışıyordu. Ben kardeşimin ölümünü sorduğumda umursamaz tavırlarla cevap veriyordu. Ablamı defnettikten 2 gün sonra veraset ilamı başvurusunda bulunduğunu tesadüfen öğrendik. Kağıdı evde düşürmüş. Ablam öldüğü için gözünden bir damla yaş gelmedi" dedi.

'ÇOK SAKİNDİ'

Aysal çiftinin son kez görüldüğü video çeken Recep Şahin de celsede dinlendi. Olayın meydana geldiği yerin çok dik bir yamaç olduğunu belirten Şahin, "Ailem ve akrabalarımla Kabak Koyu'na giderken manzarayı izlemek için orada durduk. Telefon da kızımın elindeydi ve manzarayı kaydediyordu. O sırada Aysal çifti yamaçtan aşağıya iniyordu. Bizim dikkatimizi çektiği gibi kızımın da çekmiş. Hatta aramızda, 'Ya bu adam bu kadını ya da kadın adamı aşağıya atar' diye şakalaştık. Aralarında bir tartışma yoktu. Adam önden iniyor, kadın arkasından iniyordu" diye konuştu. Hakan Aysal'ın çok soğukkanlı olduğunu belirten Şahin, "Biz oradan ayrıldıktan sonra akşam dönerken bölgede AKUT ve jandarma ekiplerini gördük. İnip sorduğumuzda birinin aşağıya düştüğünü söylediler. Semra Aysal olacağını düşünmedik. Hakan'ı ilerde bir arabaya dayanırken gördük. Normal değildi aksine çok sakindi. Olayın ne olduğunu sabah haberlerde öğrendik" diye konuştu.

Olayı ilk öğrenenlerden olan tanık Sait Ertürk, "Yoldan geçerken birinin el-kol işareti yaptığını görünce durduk. Kapıyı açtığımızda bize, 'Eşim düştü' dedi. Hemen araçtan inip aramaya başladık ama hiçbir şey göremedik. Biz aşağıya indiğimizde Hakan yukarıda kaldı. Jandarma gelene kadar orada kaldık. Hakan gayet yavaş ve sakindi. Eşi düşmüş biri gibi değildi" ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Yolcu ailesinin avukatı, Hakan Aysal'ın tutukluluk halinin devamını isterken, Aysal'ın avukatı ise müvekkilinin Semra'yı ittiğine dair bir kanıt olmadığını öne sürerek beraatına talep etti. Konuşmaların ardından mahkeme heyeti, Hakan Aysal'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek geçen celsede istenen raporların beklenmesine ve yeni tanıkların dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

"ADALETE GÜVENİYORUZ"

Duruşmanın ardından tanıklar Recep Şahin ile Sait Ertürk'ün yanı sıra Semra Aysal'ın ağabeyi Naim Yolcu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Aysal çiftinin son görenlerden olan ve duruşmada da tanık olarak ifade veren Recep Şahin, "Şahısları tesadüfen görmüştük. Çok dik bir yamaç olduğu için aşağıya inmeleri garip gelmişti. Kadının da ayağında terlik vardı. Kızım Zeynep onları tesadüfen videoya çekmiş. Biz gezdikten sonra dönüş yolunca ekipleri gördük ve aşağıya indik. Durumu öğrendikten sonra gündüz gördüğümüz çift olabileceğini düşündük ancak zaman farkı olduğu için ihtimal vermedik. Çünkü onları öğle gördük. Sanık oldukça durgun ve sakindi. Eşi ve çocuğunu kaybetmiş biri gibi değildi. Sanığı görmemize rağmen yine emin olamadık ve ertesi gün gazetelerden öğrendik. Aralarında sıkıntılı bir durum görmedik" diye konuştu.

Tutuklu sanık Hakan Aysal'ın yardım istemek için durdurduğu araçta bulunan Sait Ertürk ise, "Duruşmada tüm gördüklerimizi ve bildiklerimizi objektif bir şekilde anlattık. Olayda el kol hareketleri yapıyordu. Aracı durdurduğumuzda bize eşinin düştüğünü söyledi. Ufak tefek çırpınışları vardı ama eşi düşen biri o şekilde çırpınamaz. O günden beri her yerde bunu dile getirdim. Bir şey olduğunu hissetmiştim. Haberleri görünce aileyle iletişime geçerek davaya müdahil oldum. Bir ömür boyu aklımda kalacağına gelip anlattım" dedi.

Semra Aysal'ın ağabeyi Naim Yolcu ise, "Sanığın tutukluluğu devam ediyor. Bizler sabır ve sükunetle adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Geniz akıntısı orucu bozar mı? Geniz akıntısını yutmak orucu bozar mı?
GÜNDEMGeniz akıntısı orucu bozar mı?
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten emekli amirallerin bildirisine tepki
GÜNDEMAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
UTANMAZ! Son dakika: Gülnur Kocabaş'ın katilinden skandal hareket
GÜNDEMSokak ortasında katletmişti! Duruşmada şoke etti!
KORKUNÇ OLAY! Son dakika: 'Kardeşimizden boşan' diyerek işkence ettiler!
GÜNDEM'Kardeşimizden boşan' diyerek işkence ettiler!
Balıkçı oltasına 'cansız beden' takıldı
GÜNDEMBalıkçı oltasına 'cansız beden' takıldı
Son dakika: Bolu'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var - Haberler
GÜNDEMBolu'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
40 yaşındaki öğretmen koronaya yenildi
GÜNDEM40 yaşındaki öğretmen koronaya yenildi
CANLI | Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan bildiri mesajı: Amaç gündem değiştirmek
GÜNDEMKılıçdaroğlu'ndan bildiri mesajı: Amaç gündem ...
ALARM! Son dakika: Otobüste korona paniği... 16 yolcu karantinada
GÜNDEMOtobüste korona alarmı! 16 kişi karantinada
Diş eti kanaması abdesti bozar mı? Diyanet fetvası
GÜNDEMDiş eti kanaması abdesti bozar mı?