Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ ortak açıklama yaptı! Zafer Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'na destek - 2023 Seçim Haberleri
ABONE OL

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ açıklama yaptı! Zafer Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na destek

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Zafer Partisi Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. Kılıçdaroğlu, "Güzel sonuçlar elde edildi" derken, Ümit Özdağ, "Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleme kararı verdik" diyerek seçmenlerden Kılıçdaroğlu için oy istedi

SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ ortak açıklama yaptı! Zafer Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'na destek - 2023 Seçim Haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ açıklama yaptı. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmek için saat 10.30'da Zafer Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu ve Özdağ yaklaşık 50 dakika görüştü.

KILIÇDAROĞLU VE ÖZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Özdağ, Zafer Partisi Genel Merkezi önünde kurulan kürsüde açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu "Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin huzurlu ülkesi olması amacıyla her bir genel başkana sorumluluklar düşüyor. Bizler de bir araya geldik, oturduk konuştuk. Güzel sonuçlar elde edildi. Umarım Türkiye güzel günlere gebe. Seçim sonrası tekrar buluşacağız" dedi.

ÖZDAĞ: İKİNCİ TURDA KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİZ

Özdağ ise "Türkiye'nin en önemli sorunu 13 milyon sığınmacı ve kaçağın geri yollanmasıdır. 13 milyon vatanlarına geri yollanmadan, yenilerinin gelmesi engellenmeden Türkiye'nin ekonomik sorunlarını aşması mümkün değildir. 11 milyar dolar harcayarak fakirlikten kurtulamayız, kiraların yükselişini engelleyemeyiz, sokaklarda güvenliği sağlayamayız, çocuklarımıza iş bulamayız. Bir ülke 13 milyon sığınmacıyla ekonomisini, güvenliğini doğru bir çizgiye oturtamaz" ifadelerini kullandı.

Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci turun sonunda gördük ki ortaya çıkan görünüm iki adayın 28'inde bir ikinci yarış için Türk halkının önüne gideceği çerçeveyi oluşturmuş ve Numan Bey bizi ziyaret etti. Kendilerine sorduk, 'Sığınmacılar konusunda ne yapmak istiyorsunuz' diye sorduk. Anlattıkları sığınmacıların vatandaşlarına dönemsini içermiyordu. Kemal Bey ile görüştük, sığınmacıların geri dönmesi gerektiğini söyledi. Kendisiyle fikir birliğine vardık. Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleme kararı verdik.

Birinci turda Cumhur İttifakı'na, Millet İttifakı'na ve Ata İttifakı'na oy vermiş seçmene çağrım: Annelerinizden ve babanızdan aldığınız Türkiye'yi çocuklarınıza devretmek istiyorsanız, göçmenistan olmasını istemiyorsanız, kızınız sokağa çıkınca endişelenmek istemiyorsanız, oğlunuzu güven içinde yollamak istiyorsanız; 13 milyon sığınmacıyı vatanına yollayacak politikacılara destek verin, Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verin."

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adıyaman'da depremden etkilenerek ağır hasar alan binaların yıkımı başladı - Güncel haberler
GÜNDEM Adıyaman'da ağır hasarlıların yıkımı başladı
Son dakika haberleri: İki grup birbirine girdi! Marmaray'da feci kavga! - Marmaray kavga
GÜNDEM İki grup birbirine girdi! Marmaray'da feci kavga!
İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu! Marmara sorumlusuna kelepçe! - Güncel haberler
GÜNDEM DEAŞ'ın sözde Marmara sorumlusuna kelepçe!
Sultangazi'de ev sahibi kiracı kavgasında 4 kişi yaralandı
GÜNDEM Ev sahibi kiracı kavgası: Bıçaklar çekildi 4 yaralı!
Deprem son dakika: Deprem bilimci Prof. Dr. Görür'den Adana havzası uyarısı! - Son dakika haberler
GÜNDEM Deprem bilimci Prof. Dr. Görür'den Adana havzası ...
Son dakika haberleri: Covid-19 nedeniyle uygulanan para cezalarına ilişkin flaş gelişme! Kovid para cezası ne olacak, iptal edilir mi?
GÜNDEM Covid-19 para cezalarına ilişkin flaş gelişme!
Dünya için kritik eşikti! 1.5 derece limiti aşılıyor mu?
GÜNDEM Dünya için kritik eşikti! 1.5 derece limiti aşılıyor ...
Gümüşhane'de 70 mezar sular altında kaldı - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Gümüşhane'de 70 mezar sular altında kaldı
Adana'da asit yüklü TIR'da dumanlar yükseldi
GÜNDEM Asit yüklü TIR'da dumanlar yükseldi
Yan bakma tartışmasında kafa attığı adam hayatını kaybetti
GÜNDEM Yan bakma kavgası ölümle bitti!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.