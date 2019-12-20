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Son dakika! Kıran-9 ve Kıran-10 başlatıldı

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığınca; Şırnak’ta “KIRAN-9 CUDİ DAĞI”; Hakkari’de “ KIRAN-10 KAZAN VADİSİ” operasyonları başlatıldı

Son dakika
HABERTURK.COM

Şırnak’ta başlatılan Kıran-9 Cudi Dağı” operasyonuna Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan 1. 260 personel, Hakkari’de başlatılan Kıran-10 Kazan Vadisi operasyonuna JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 730 personel katılıyor.

Bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen Kıran operasyonları, zorlu hava koşullarına rağmen tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda İçişler Bakanlığınca aynı anda 2 kritik bölgede daha binlerce personelin katılımıyla “Kıran” operasyonları başlatıldı.

ŞIRNAK'TA "KIRAN-9 CUDİ DAĞI"

Şırnak’ta bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca “KIRAN-9 CUDİ DAĞI” Operasyonu başlatıldı. Operasyona, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan (1.260) personel [(84) operasyonel tim] görev alıyor.

HAKKARİ'DE "KIRAN-10 KAZAN VADİSİ"

Hakkari’de yine bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca “KIRAN-10 KAZAN VADİSİ” Operasyonu başladı.

Operasyona, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (730) personel [(48) operasyonel tim] görev alıyor.

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