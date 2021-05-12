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HaberlerDünyaAmerikaSon dakika! Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 42'ye yükseldi
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Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 42'ye yükseldi

Kolombiya'da 14 gündür devam eden hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 42'ye yükseldi. Ülkede gösterilerin merkez üssü haline gelen Kolombiya'nın 3. büyük şehri Cali'de, önceki gün silahlı kişilerin yerli konvoyuna saldırmasının ardından Devlet Başkanı Ivan Duque, yerel yetkililerle toplantı yaptı.

Son dakika! Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 42'ye yükseldi
Kolombiya'da ölü sayısı 42'ye yükseldi
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AA

Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı kitlesel gösterilerle 1'i polis 42 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya Ombudsman Ofisinin, ülkede 14 günü tamamlanan gösterilerle ilgili son güncellemesine göre, 15 kişinin daha protestolarla bağlantılı yaşamını yitirdiği doğrulanarak, ölü sayısı 42 olarak teyit edildi.

Kayıp kişilerin sayısını dün 548 olarak bildiren Ofis, başta başkent Bogota olmak üzere Medellin ve Cali gibi kentleri "Ulusal Grev" protestoları esnasında en çok kayıp vakasının yaşandığı yerler olarak açıkladı.

DEVLET BAŞKANI DUQUE CALI'Yİ ZİYARET ETTİ

Ülkede gösterilerin merkez üssü haline gelen Kolombiya'nın 3. büyük şehri Cali'de, önceki gün silahlı kişilerin yerli konvoyuna saldırmasının ardından Devlet Başkanı Ivan Duque, yerel yetkililerle toplantı yaptı.

Görüşmeye Savunma Bakanı Diego Molano, İçişleri Bakanı Daniel Palacios, Eğitim Bakanı Maria Victoria Angulo, Kolombiya Aile Refahı Enstitüsü (ICBF) yöneticisi Lina Arbelaez ve güvenlik birimleri katıldı.

Duque, yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamada, yılın ikinci döneminde ücretsiz devlet üniversitesi, alt tabakalara teknik ve teknolojik eğitim desteğinin sağlanması için bütçeden katkılar yapılacağını bildirdi.

Cali'de uzun süren yol kapatma ve şiddet eylemlerinin, kent ekonomisine ciddi zararlara neden olduğunu vurgulayan Duque, güvenlik güçlerinin şehirde kamu düzeninin bozulmaması için gerekli önlemleri alacağını sözlerine ekledi.

CALI'DEKİ GÖSTERİLERDE 17 KİŞİ ÖLDÜ

Kolombiya medyasında çıkan habere göre, kentte protestoların başlangıcından bu yana 17 kişi hayatını kaybetti, 185'i polis, 430 kişi yaralandı.

Cali'de, 10 Mayıs'ta göstericilere destek için yola çıkan ve Jamundi yolunda otobüslerle ilerleyen yerli gruplar, silahlı sivil kişilerce saldırıya uğramış, saldırıda 9 yerli yaralanmıştı.

Devlet Başkanı Duque'nin, 2 Mayıs'ta, gösteriler nedeniyle ölü ve yaralıların artması üzerine vergi reformu yasa tasarısını geri çektiklerini ilan etmesine rağmen sokaklardaki eylemler artarak devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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