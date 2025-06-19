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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Komisyon toplantısında Mustafa Varank ile Orhan Sarıbal arasında gerginlik | Son dakika haberleri

        Komisyon toplantısında Mustafa Varank ile Orhan Sarıbal arasında gerginlik

        Meclis'te yapılan komisyon toplantısı öncesi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ile CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal arasında tartışma çıktı. Tartışma kameralara yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 11:28 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:28
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        TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplantısı öncesi; AK Parti Bursa Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ile CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal arasındaki gergin anlar yaşandı. O anlar kameralara yansıdı.

        TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplantısında gergin anlar yaşandı.

        Muhalefet milletvekilleri, çevre hakkı savunucuları ve hukukçular zeytinlik alanların yok olmasına yol açabileceği düşünülen kanun teklifiyle alakalı olarak toplantıya katılmak istedi. Fakat Meclis korumaları listede ismi olmadığı için izin vermeyince ortalık karıştı.

        Meclis korumalarının içeriye kimseyi almayacağını söylemesinin üzerine AK Partili milletvekilleri ile muhalefet milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa bir süre sonra arbedeye dönüştü.

        "ÇIK ŞURADAN, TERBİYESİZLİĞE BAK"

        TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal arasındaki tartışma AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun Sarıbal’ı ittirmesi ile büyüdü. Varank'ın arbede sırasında Sarıbal'a, "Çık şuradan, terbiyesizliğe bak. Önümü kesemezsin" dediği duyuldu. Sarıbal'ın ise Varank'a cevaben "Sensin terbiyesiz" diye karşılık verdi.

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