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HaberlerSağlıkSon dakika koronavirüs haberi! Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı 1894
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı 1894

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 1894 yeni hasta tespit edildi, 74 hasta ise hayatını kaybetti

Son dakika koronavirüs haberi! Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı 1894

Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1894 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1545 oldu, son 24 saatte 1512 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 306 bin 939'a yükseldi.

''BİRLİKTE MÜCADELEYE DESTEK VERİN''

Sağlık Bakanı Koca, ''Bugün tespit edilen 1.894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.545’e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin.'' dedi.

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