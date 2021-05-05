Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 491 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 476 kişinin testi pozitif çıktı, 356 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 418 oldu, 35 bin 464 kişinin Kovid 19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 589 bin 501'e yükseldi.

DÜN 336 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 4 Mayıs verilerine göre, 241 bin 747 test yapılırken semptom gösteren 2 bin 483 hastayla birlikte 28 bin 997 yeni vaka tespit edilmişti. 336 kişi hayatını kaybederken 38 bin 218 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE) 24-30 NİSAN 2021

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