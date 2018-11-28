ABD Başkanı Trump, Washington Post gazetesine verdiği özel mülakatta, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ilişkin ABD Ulusal Güvenlik Kurulundan 'tam rapor' beklediğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'le Arjantin'de görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin kararı bu rapor sonrasında vereceğine dikkati çeken Trump, "Bu rapora göre hareket edeceğim. Belki de bu toplantı gerçekleşmeyecek." dedi.

Trump, Rusya'nın Ukrayna savaş gemilerine ateş açmasına değinerek, "Gerginlikten hoşlanmıyorum. Böyle bir gerginliğin yaşanmasını hiç istemiyorum." ifadesini kullandı.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise, görüşmenin onaylandığı ve hazırlanıldığı duyuruldu. Washington'dan görüşmenin iptaline ilişkin bir bilgi gelmediğini belirttiler.

Ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'yla kriz yaşadığı Azak Denizi'ne yeni bir gemi gönderildiği duyuruldu. Rusya Donanması'na ait koramiral mayın tarama gemisi Zakharin'in Karadeniz'den Azak Denizi'ne doğru hareket ettiği bildirildi.

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