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        Haberler Dünya ABD'deki üniversitelerde Gazze protestoları hız kaybetmiyor

        ABD'deki üniversitelerde Gazze protestoları hız kaybetmiyor

        7 Ekim'de Hamas'ın, İsrail'e düzenlediği operasyonun ardından Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar sürüyor. ABD, İsrail'e destek verirken ülkedeki pek çok üniversitede öğrenciler, Filistin için protesto düzenliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 23:39 Güncelleme: 26.04.2024 - 23:46
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        ABD'de Columbia Üniversitesinde başlayan Gazze'ye destek protestoları diğer okullara da hızla yayıldı.

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        New York kentindeki New York Şehir Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisi devam ediyor.

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        ABD’nin en prestijli üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi'nde de öğrenciler Filistin için çadır açtı.

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        Massachusetts eyaletinin Boston şehrinde bulunan Northeastern Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazzeye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi.

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        Northeastern Üniversitesi öğrencileri Harvard Avlusu'nda toplananlara da destek verdi.

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        ABD'nin başkenti Washington’da yer alan George Washington Üniversitesi öğrencileri de Gazze için bir kez daha toplandı.

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        Öğrenciler protesto sırasında cuma namazı kıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #ABD
        #Filistin
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