ABD'deki üniversitelerde Gazze protestoları hız kaybetmiyor
7 Ekim'de Hamas'ın, İsrail'e düzenlediği operasyonun ardından Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar sürüyor. ABD, İsrail'e destek verirken ülkedeki pek çok üniversitede öğrenciler, Filistin için protesto düzenliyor
ABD'de Columbia Üniversitesinde başlayan Gazze'ye destek protestoları diğer okullara da hızla yayıldı.
New York kentindeki New York Şehir Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisi devam ediyor.
ABD’nin en prestijli üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi'nde de öğrenciler Filistin için çadır açtı.
Massachusetts eyaletinin Boston şehrinde bulunan Northeastern Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazzeye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi.
Northeastern Üniversitesi öğrencileri Harvard Avlusu'nda toplananlara da destek verdi.
ABD'nin başkenti Washington’da yer alan George Washington Üniversitesi öğrencileri de Gazze için bir kez daha toplandı.