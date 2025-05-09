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        Haberler Gündem 3. Sayfa Giresun haberleri: Lisede vahşet! 1 kadın öldürüldü! - Son dakika korkunç olay! | Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Lisede vahşet! 1 kadın öldürüldü!

        Giresun'da bulunan Sosyal Bilimler Lisesi'nde tam bir vahşet yaşandı. Olayda okulun hizmetlisi, temizlik görevlisi olarak çalışan Rana Çavuş Gökçin ve ablası Yonca Çavuş'u silahla vurdu. Yonca Çavuş olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi Rana Çavuş Gökçin ise hastaneye kaldırıldı. Kaçan cinayet şüphelisinin yakalandığı açıklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:20 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:10
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        Lisede vahşet! 1 kadın öldürüldü!
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        Giresun'un Aksu Mahallesi'nde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi'nde bugün sabah saatlerinde okulun güvenlik görevlisi, okulun hizmetli kadrosunda çalışan bir kadını ve onun kız kardeşini silahla vurdu.

        İHA'nın haberine göre olayda abla hayatını kaybederken, ağır yaralanan kız kardeşi hastanede ameliyata alındı.

        Alınan bilgiye göre, Sosyal Bilimler Lisesi'nde güvenlik kadrosunda çalışan A.T. (53), henüz bilinmeyen bir nedenle okulun hizmetli kadrosunda temizlik görevlisi olarak çalışan Rana Çavuş Gökçin (27) ve ablası Yonca Çavuş'u (30) silahla vurdu.

        1 KADIN AĞIR YARALANDI

        Olay sonrası okula çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi çağrılırken, ağır yaralanan 2 kadına müdahale edildi. Tüm müdahalelere rağmen Yonca Çavuş olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi Rana Çavuş Gökçin ise hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Kaçan A.T.'yi yakalamak için çalışma başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Öte yandan A.T.'nin bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu ve eski hükümlü kadrosundan topluma kazandırılmak için okulda işe alındığı öğrenildi.

        GİRESUN VALİSİ: ZANLI YAKALANDI

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de, bugün Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde bir kişinin ölümü bir kişinin de ağır yaralanması ile sonuçlanan olayın zanlısının yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

        Olay sonrası okula gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, açıklamalarda bulunarak "Bugün 09.35 sıralarında Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde KHK 696 Sayılı, kadrolu işçi personeli olan 1972 doğumlu şüpheli A.T. , iki bayan personele saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı sonrasında maalesef mağdurlardan birisi rahmetli oldu. Diğer personelin ise tedavisi devam ediyor. Bu menfur saldırıyı nefretle kınıyorum. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

        Vali Serdengeçti, olayı gerçekleştiren şüpheliyle ilgili olarak ise "Bizim 696 Sayılı KHK kapsamında kadrolu olarak gözüküyorlar. Geçici hükümlü kadrosundan geçilip geçilmediği tetkik edilecek. Bu bizim kanunlarımızla ilişkili, 5 yıldır bu personel Milli Eğitim camiamızda çalışıyor. Son ana kadar bu anlamda bir sıkıntı yoktu. Hatta ücretsiz izindeydi. Bunun neden kaynaklandığıyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. İdari soruşturma da başlatıldı. Fail gözaltında. Öğrenciler açısından bir sıkıntı mevcut değil" diye konuştu. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, okulun bugün olay sonrası tatil edildiğini, eğitim öğretimin uygun zamanda tekrar başlayacağını sözlerine ekledi.

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