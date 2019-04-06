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Erbil, annesi ve yakın bir dostunun olduğu fotoğrafını paylaştı. Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giden ünlü şovmen, Instagram'da yayınladığı kareye, "Canım annem ve dostum Örfi hep yanımdaydılar” notunu düştü.