Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır’ın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

REKLAM İstanbul Güneşli 24° Ankara Güneşli 22° İzmir Güneşli 27° Antalya Güneşli 27° Trabzon Kısmen Güneşli 15° Bursa Güneşli 23° Adana Güneşli 26° Diyarbakır Yağmurlu 18° Gaziantep Güneşli 20° Ağrı Sağanak Yağış 14° Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.