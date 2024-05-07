Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz yağmurlu olacak. Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman, Siirt ile Diyarbakır'da kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır’ın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır’ın doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.