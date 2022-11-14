Doğu Karadeniz için yağmur uyarısı 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı az bulutlu

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık