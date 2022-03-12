Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek? 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Mersin, Adana'nın kuzey ve batısı, Osmaniye'nin güney ve doğusu, Hatay, Ankara, Eskişehir, Karaman, Niğde'nin güneyi, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Düzce çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Güneydoğu Anadolu’nun güneybatısı ile Mersin, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Yalova, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN?

Son dakika Meteoroloji'den alınan bilgilere ve son değerlendirmelere göre; İstanbul’da bugün aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

AKŞAM SAATLERİNDE İSTANBUL'DA YOĞUN KAR

Bugün akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

YARIN ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DOĞU ANADOLU VE KARADENİZ'DE KAR RİSKİ

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklığının ise bugün doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 80 KM'YE ÇIKACAK

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa), Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: -1, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı.

İSTANBUL: 1, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

İZMİR: 6, Parçalı ve çok bulutlu.

KOCAELİ: 1, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.

MANİSA: 5, Parçalı ve çok bulutlu.

A.KARAHİSAR: -4, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif kar yağışlı.

ADANA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı.

ANTALYA: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

HATAY: 11, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu.

ESKİŞEHİR: -2, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı.

KAYSERİ: -2, Parçalı ve çok bulutlu.

BOLU: -3, Çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif kar yağışlı.

ZONGULDAK: 0, Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

SAMSUN: 4, Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON: 4, Çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı.

RİZE: 3, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı.

ERZURUM: -4, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

KARS: -3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

MALATYA: 3, Çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı.

VAN: 0, Çok bulutlu, kuzey ve güney ilçeleri yerel olmak üzere hafif kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 6, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

GAZİANTEP: 6, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmurlu.

SİİRT: 5, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

ŞANLIURFA: 9, Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.