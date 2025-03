DEM Parti ve MHP arasında ilk bayramlaşma ziyareti gerçekleşti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, ziyarette yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bayram kavuşma, bayram birleşme, bayram bu toprakların geleneğinde dayanışma ve dayanışma kültürünün artması demek. Biz de ilk kez bayramlaşıyoruz iki farklı siyasi parti olarak. DEM Parti olarak biz farklı düşünen siyasi partilerin, ülkenin geleceği, barışı ve demokratik bir toplumun inşası için diyalog kurmalarının, temas etmelerinin değerli olduğunu düşünüyoruz."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu da, "Sayın genel başkanımızın Türkiye'deki siyasi tarihi değiştiren hatta dünyada bile çağrısıyla beraber çok önemli adımlar atıldı. Çok önemli bir sürece girildi aslında. İnşallah bu süreç de devam ediyor edecek yani. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Ortadoğu söyleminin de gerçekleşmesine yönelik olarak da hızlı bir şekilde devam eden bir çaba var." ifadelerini kullandı.

İHA'nın haberine göre de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman başkanlığındaki MHP heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla DEM Parti'yi ziyaret etti.

Öztürk Türkdoğan da tekrar söz alarak, şu ifadelere yer verdi: "Partimizin çok ciddi bir sol geleneği var. Bir sosyalist geleneği var. Kürt halkının mücadelesini yürüten bir geleneği var. Biz her zaman Türkiye'nin demokrasi güçleriyle birlikteyiz. Ama elbette ki öncelikle bu ülkenin bir barışa ihtiyacı var. Bu barışı temin etme noktasında da biz sorumluluk sahibi bir partiyiz ama her zaman halklarımızın yanındayız. Her zaman demokrasi mücadelesi yürütenlerin de yanındayız. Bunu zaten pratiğimizle de ortaya koyuyoruz."