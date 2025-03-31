DEM Parti ve MHP arasında ilk bayramlaşma ziyareti gerçekleşti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, ziyarette yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bayram kavuşma, bayram birleşme, bayram bu toprakların geleneğinde dayanışma ve dayanışma kültürünün artması demek. Biz de ilk kez bayramlaşıyoruz iki farklı siyasi parti olarak. DEM Parti olarak biz farklı düşünen siyasi partilerin, ülkenin geleceği, barışı ve demokratik bir toplumun inşası için diyalog kurmalarının, temas etmelerinin değerli olduğunu düşünüyoruz."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu da, "Sayın genel başkanımızın Türkiye'deki siyasi tarihi değiştiren hatta dünyada bile çağrısıyla beraber çok önemli adımlar atıldı. Çok önemli bir sürece girildi aslında. İnşallah bu süreç de devam ediyor edecek yani. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Ortadoğu söyleminin de gerçekleşmesine yönelik olarak da hızlı bir şekilde devam eden bir çaba var." ifadelerini kullandı.

MHP'DEN DEM PARTİ'YE BAYRAM ZİYARETİ

İHA'nın haberine göre de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman başkanlığındaki MHP heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla DEM Parti'yi ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Ramazan Bayramı dolayısıyla DEM Parti'yi ziyaret etti. MHP'nin ziyaretçi heyetinde Genel Sekreter İsmet Büyükataman, MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal yer aldı. MHP heyetini, DEM Parti'den Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu ve Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan karşıladı. "GENEL BAŞKANIMIZIN DA SELAMLARINI İFADE ETMEK İSTİYORUM" Büyükataman, bayramlaşmada yaptığı konuşmada, "Bugün bayram; dostluğun, kardeşliğin hakim olduğu bir gün. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu bayramda Genel Başkanımızın da takdir ve tasarruflarıyla yelpazeyi oldukça genişlettik" dedi. Büyükataman, "Bayramı inşallah bayram tadında hep beraber kutlayacağız. Dargınlıkların, küskünlüklerin giderildiği, dostluk kapılarının yeniden aralandığı, kardeşlik hukukumuzun bir kez daha perçinleşmesine inşallah vesile ile olan günleri birlikte idrak edeceğiz. Kabulünüz için teşekkür ediyorum, genel başkanımızın da selamlarını ve bayram tebriklerini özellikle ifade etmek istiyorum efendim" diye konuştu. "TÜRKİYE'Yİ ONURLU BİR BARIŞ İÇERİSİNDE İNŞA EDEBİLİRİZ" DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan ise, Türkiye'de onurlu bir barışı hep beraber inşa edebileceklerini belirterek, "Yeni bir Türkiye'yi onurlu bir barış içerisinde inşa edebiliriz. İnşa edeceğimiz bu Türkiye'nin aynı zamanda demokratik bir Türkiye olmasını istiyoruz. Demokrasi de halkın iradesine tam olarak saygı duyulduğu bir rejim olacaktır. Bu bakımdan da biz özellikle halkın iradesinin tecelli ettiği, bu iradeye saygı duyulduğu günleri de görmek isteriz" şeklinde konuştu.

"ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAMAK LAZIM" Tekrar söz alan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise, "Öncelikle ben tabii bu arada ifade ettiğiniz bu iyi niyet temennilerine tabii ki iştirak ediyorum. Türkiye demokrasi ile idare edilen bir ülke. İnsanlarımızın yasalar ve anayasa çerçevesinde demokratik tepkilerini ortaya koyabilmeleri en tabii hakları. Ama ölçüyü kaçırmamak lazım" ifadesini kullandı. Konuşmasının devamında Büyükataman, "Toplumun huzurunu hedef alabilecek noktalara bu nümayişlerin evrilmiş olmasını doğru bulmuyoruz. Türkiye olarak hep beraber çok bu anlamda acı tecrübeler yaşadık. Bu tecrübelerin ışığı altında mutlaka tepkimizi ortaya koyabilmeliyiz. En tabii hakkımız bunun idraki içerisinde sorumlu bir anlayışla bu tepkimizi ortaya koyabilmek zannediyorum daha uygun olacak" ifadelerini kullandı. İsmet Büyükataman, sözlerini şöyle tamamladı: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin malum bir soruşturma çerçevesinde, vatandaşı nümayişe davet eden, sokaklara davet eden çağrısı karşısında partimizin yapmış olduğu çağrıyı da çok önemli ve bir anlamlı buluyoruz. Tabii ki bu ülkede yaşayan herkes en tabii hakkı olarak gerektiğinde demokratik tepkisini de ortaya koyabilmeli. Demokratik hakkını da kullanabilmeli ama ifade ettiğim gibi yasalar ve anayasa çerçevesinde olduğu takdirde mutlaka daha kıymetli de doğru da olur."