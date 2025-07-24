Minguzzi cinayetinde sıcak gelişme

Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin görülen 2 sanıklı ana dava doyası ile sonradan tutuklanarak haklarında iddianame hazırlanan 2 sanığın dosyası birleştirildi.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 15 yaşındaki tutuklu sanıklar U.B. ile B.B'nin yargılandığı ana dava dosyasıyla, olay günü bu kişilerin yanında oldukları belirlenen çocuk sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan birleştirilme talepli hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Dosyaların birleşmesiyle davada yargılanan sanık sayısı 4'e yükseldi.

Duruşma 2 Ekim'de görülecek.

İDDİANAMEDEN

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına gittiği, burada dolaştıkları sırada U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarılıyor.

B.B'nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı anlatılıyor.