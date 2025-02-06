Mısır Çarşısı yanında yangın!
İstanbul Eminönü'nde Mısır Çarşısı'nın yanında bulunan bir restoranda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
İstanbul Fatih'te, restoran olarak hizmet veren binada öğle saatlerinde çıkıp yan taraftaki yapılara sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'daki habere göre Eminönü'nde restoranın bulunduğu 4 katlı binada çıkan yangının ardından, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
ALEVLER YANDAKİ BİNAYA SIÇRADI
Kısa sürede büyüyen alevler, binayı sarıp ve yan taraftaki yapılara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.