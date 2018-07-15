Alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı ( MİT) Başkanlığı Karargahı'ndaki " 15 Temmuz anma ve saygı etkinliği", yerleşkeye ilk ateşin açıldığı saat olan 22.38'de saygı duruşuyla başlayacak.

MİT BAŞKANI HAKAN FİDAN KONUŞMA YAPACAK

AA'nın aktardığına göre, MİT Başkanlığı'nca düzenlenecek etkinlikte, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MİT Başkanı Hakan Fidan personele hitaben konuşma yapacak.

Kalkışmaya karşı koyarken gazi olan MİT mensuplarının da hazır bulunacağı etkinlik, 15 Temmuz'a dair hazırlanan özel sinevizyon gösterimi ile devam edecek.